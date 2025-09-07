Pulgar demonstra otimismo por retorno aos jogos do Flamengo: ‘Mais perto de voltar’

O período sem jogos durante a Data Fifa de setembro está sendo importante para Erick Pulgar no Flamengo. O volante, que operou o pé direito em julho, segue firme o cronograma de recuperação do departamento médico rubro-negro. Em entrevista à "FlamengoTV", o chileno demonstrou otimismo por sua volta aos gramados.

- A recuperação tem sido muito boa. Gostaria de agradecer ao Filipe, ao Boto, ao doutor Fernando Sassaki (chefe médico do Flamengo) pela confiança de eu ter ido ao Chile para fazer a operação e a primeira parte do trabalho. Estou me sentindo super bem, sem dor, fazendo mais trabalhos, carregando mais peso, estou mais perto de voltar ao campo - inicipu Erick Pulgar.

Erick Pulgar durante treino no Ninho (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- Com o DM seguimos a semana para não perder mais tempo, porque já estou ansioso para voltar a treinar com o grupo. É dar continuidade ao trabalho e agradecer também ao DM, que estava de folga e mesmo assim ficou comigo trabalhando - completou o chileno.

A expectatitva no Flamengo é que Erick Pulgar consiga integrar os treinos com o elenco ainda neste mês. Após a cirurgia, realizada no Chile, o departamento médico do clube carioca fez uma projeção do retorno do jogador em três meses.

O cronograma de recuperação de Erick Pulgar prevê um novo exame nos próximos dias. Assim, caso esteja avançando na recuperação, dará novos passos no processo. No Flamengo, o combinado é que o jogador passe para a próxima etapa apenas se estiver 100%.

Como foi a lesão de Erick Pulgar no Flamengo

Um dos pilares da equipe de Filipe Luís, Erick Pulgar se machucou na partida do Flamengo diante do Bayern de Munique, da Alemanha, no Mundial de Clubes, ainda no primeiro tempo.

Pulgar, do Flamengo, na saída do hotel nos Estados Unidos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sem o chileno, Saúl assumiu a posição, atuando ao lado de Jorginho. A dupla, aliás, já caiu na graça da torcida do Flamengo.

