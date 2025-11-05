Palmeiras e Ferroviária farão a grande decisão da Copa do Brasil Feminina 2025. As equipes garantiram vaga nesta terça-feira (4) e agora vão brigar pelo título em jogo único, marcado para o dia 19 de novembro (quarta-feira).

A Ferroviária conquistou a competição em 2014 e busca o bicampeonato, enquanto o Palmeiras tenta título inédito. O mando de campo será definido por sorteio pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como foram as classificações

A Ferroviária venceu o Bahia por 2 a 0, na noite desta terça-feira (4), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O primeiro gol foi marcado por Rafa Soares, aos oito minutos, e Júlia Beatriz ampliou aos 38.

São Paulo e Palmeiras duelaram na semifinal da Copa do Brasil Feminina. (Rebeca Reis/ Staff Images Woman/CBF)

O Palmeiras carimbou a vaga com autoridade ao golear o São Paulo por 4 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner marcaram os gols da noite, em atuação dominante das Palestrinas.

Ferroviária vence Bahia na Copa do Brasil Feminina. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)

História e premiação

Criado em 2007, o torneio foi disputado de forma ininterrupta até 2016, passando por um hiato entre 2017 e 2024. A competição retornou nesta temporada, reformulada e consolidada como uma das mais relevantes do calendário nacional do futebol feminino.

Pelas etapas já concluídas, a CBF garantiu premiação definida para cada fase. Com o avanço à semifinal, cada clube recebeu R$ 70 mil. Na decisão, as finalistas já asseguram R$ 100 mil pela classificação. O grande campeão da Copa do Brasil Feminina embolsará R$ 1 milhão, enquanto o vice ficará com R$ 500 mil.