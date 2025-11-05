Lateral do São Paulo sofre lesão e não joga mais em 2025

A lateral-esquerda Bia Menezes, do São Paulo, foi diagnosticada com rompimento de um dos ligamentos do tornozelo direito e precisará passar por cirurgia nos próximos dias. Ela não atuou na derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil Feminina, que resultou na eliminação do torneio na última terça-feira (4).

A lesão sofrida por Bia ocorreu na sindesmose, articulação fibrosa formada pelos ligamentos que conectam a tíbia e a fíbula na parte distal da perna. O São Paulo não informou o prazo exato de recuperação, mas a previsão é de que a lateral volte a treinar com o elenco entre quatro e seis meses. Pelas redes sociais, a atleta se pronunciou sobre a lesão.

— Durante a disputa da Libertadores Feminina, tive um entorse do tornozelo direito e foi constatada uma lesão ligamentar. Infelizmente, precisarei passar por uma cirurgia e não volto mais a campo nesta temporada. É duro parar, especialmente quando a vontade de jogar é maior do que tudo, quando vejo minhas companheiras lutando em campo e eu não posso estar com elas correndo e vibrando em cada disputa de bola. Mas também é nesses momentos que a gente se redescobre, se fortalece e aprende o verdadeiro significado de superação, são nesses momentos que aprendemos a ser mais resilientes e principalmente colocamos nossa Fé em ação, confiando em Deus e nos planos dele para nós. Agora é foco total na recuperação, disciplina e paciência. Sei que cada etapa desse processo vai me tornar ainda mais forte como atleta e também como pessoa — escreveu Bia.

O momento de Bia Menezes pelo São Paulo

Em 2025, Bia Menezes teve uma temporada de destaque pelo São Paulo. Ao todo, disputou 32 partidas, sendo 31 como titular, e contribuiu com dois gols e quatro assistências nas competições da Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores Feminina.

Antes de chegar ao clube, jogou no Centro Olímpico, Osasco Audax, Rio Preto, Flamengo e Santos, além de passagens pela Seleção Brasileira. Ela tem contrato com o Tricolor Paulista até o fim de 2025.

