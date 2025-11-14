A convocação de Thaís Lima para a Seleção Brasileira principal aos 17 anos chamou atenção de quem acompanha o futebol feminino. Mas, internamente, a decisão não veio como surpresa. A goleira do Benfica já vinha sendo monitorada pela comissão técnica de Arthur Elias e participou da preparação na última Data Fifa, quando treinou com o grupo nos amistosos diante de Itália e Inglaterra. O desempenho deixou boa impressão.

Thaís é uma das maiores promessas recentes da posição. Formada no Benfica, passou por todas as categorias de base do clube e também da seleção de Portugal, onde atuou do sub-15 ao sub-19. A trajetória indicava um caminho natural para vestir a camisa portuguesa no futuro, sobretudo pela consistência demonstrada nas competições de base. Com dupla nacionalidade — pai brasileiro, mãe angolana com cidadania portuguesa —, ela mantinha portas abertas para ambos os países.

Thaís é bem avaliada na Seleção Brasileira

A virada de rota aconteceu justamente após o contato da CBF. A goleira aceitou o convite para conhecer o ambiente da Seleção Brasileira e deixou ótima impressão. A comissão técnica viu ali uma atleta com projeção internacional clara e capacidade de brigar, no futuro, por espaço na posição. Nesta convocação, foram quatro goleiras: além de Thaís, Lorena (Kansas), Claudia (Fluminense) e Lelê (Corinthians).

Durante a convocação, Arthur Elias explicou o motivo de insistir na integração da jovem goleira ao ciclo principal, mesmo sabendo que ela também será utilizada pela seleção sub-20. O treinador ressaltou que o objetivo é acelerar sua adaptação, fortalecer o vínculo com a amarelinha e garantir que o Brasil não perca uma jogadora de talento raro para outra seleção.

— É uma goleira bem jovem. Pela avaliação que fizemos antes da primeira convocação e pelas informações que buscamos, já imaginávamos ser uma excelente goleira, com excelente projeção, e isso na convocação se confirmou ainda mais. Ela foi muito bem, é uma menina bem madura para a idade, como goleira tem experiência nas categorias de base de Portugal, joga em um clube vencedor, o Benfica. E nos surpreendeu positivamente, tenho certeza que vai ser uma excelente goleira para o nosso país. Assim como também vai participar do processo com a Camilla, no sub-20, mas achei interessante trazê-la mais uma vez para o nosso ambiente. E nas competições da Sub-20, vai estar à disposição da Camilla — disse o treinador.

O movimento também tem peso estratégico. Ao atuar pela Seleção Brasileira principal, Thaís passa a defender o Brasil de forma definitiva pelas regras internacionais. A CBF considera a jogadora um investimento de longo prazo e quer prepará-la para se tornar uma opção sólida no futuro da posição.

A convocação aos 17 anos, portanto, não é um improviso, mas parte de um plano claro: aproximá-la da estrutura da Seleção, acelerar seu desenvolvimento e assegurar que permaneça nos planos da Amarelinha.