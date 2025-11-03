Grêmio e Juventude vão decidir o Campeonato Gaúcho Feminino de 2025. Os dois confrontos estão previstas para os dias 9 e 23 de novembro, com datas e horários ainda a serem confirmados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

É a primeira vez desde 2017 que o título do Gauchão Feminino não será decidido em um Gre-Nal. A inédita final foi confirmada no último sábado (1), após vitória das Mosqueteiras sobre o Brasil de Farroupilha e classificação das Esmeraldas nos pênaltis diante do Internacional, nos duelos de volta das semifinais.

Campanha do Grêmio

O Grêmio chega à decisão como o time de melhor campanha na fase classificatória, somando 19 pontos em oito jogos, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. Foram 39 gols marcados e apenas três sofridos, um saldo impressionante de +36.

Jogdoras do Grêmio comemoram vitória sobre o Internacional pelo Gaúchão Feminino (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio)

Campanha do Juventude

O Juventude também fez uma campanha sólida e vive sua melhor fase no futebol feminino. Com 12 pontos, três vitórias, três empates e duas derrotas, o time de Caxias do Sul demonstrou evolução e equilíbrio ao longo da competição. As Esmeraldas marcaram 23 gols e sofreram apenas quatro.

Na semifinal, eliminaram o Internacional com grande atuação coletiva e brilho da goleira Thaís Amorim, heroína da classificação Segundo Renata Armiliato, coordenadora de futebol feminino, o crescimento é resultado de um planejamento minucioso.

— Todo resultado conquistado neste ano é reflexo do trabalho e do aumento no orçamento destinado ao departamento feminino. Saímos de uma equipe composta por atletas amadoras para um grupo 100% profissionalizado, uma evolução significativa, que demonstra o comprometimento do clube com a categoria. Desde a reativação do departamento, em 2021, todo o processo foi planejado de forma realista e sustentável, dentro das possibilidades do clube, para que o crescimento acontecesse de maneira gradativa e saudável — afirmou a dirigente.