Final inédita! Grêmio e Juventude disputam título do Gauchão Feminino; veja datas
Internacional e Brasil de Pelotas ficaram pelo caminho nas semis
Grêmio e Juventude vão decidir o Campeonato Gaúcho Feminino de 2025. Os dois confrontos estão previstas para os dias 9 e 23 de novembro, com datas e horários ainda a serem confirmados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).
É a primeira vez desde 2017 que o título do Gauchão Feminino não será decidido em um Gre-Nal. A inédita final foi confirmada no último sábado (1), após vitória das Mosqueteiras sobre o Brasil de Farroupilha e classificação das Esmeraldas nos pênaltis diante do Internacional, nos duelos de volta das semifinais.
Campanha do Grêmio
O Grêmio chega à decisão como o time de melhor campanha na fase classificatória, somando 19 pontos em oito jogos, com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. Foram 39 gols marcados e apenas três sofridos, um saldo impressionante de +36.
Campanha do Juventude
O Juventude também fez uma campanha sólida e vive sua melhor fase no futebol feminino. Com 12 pontos, três vitórias, três empates e duas derrotas, o time de Caxias do Sul demonstrou evolução e equilíbrio ao longo da competição. As Esmeraldas marcaram 23 gols e sofreram apenas quatro.
➡️ Brasil é protagonista de mercado sul-americano de futebol feminino e vira exemplo
Na semifinal, eliminaram o Internacional com grande atuação coletiva e brilho da goleira Thaís Amorim, heroína da classificação Segundo Renata Armiliato, coordenadora de futebol feminino, o crescimento é resultado de um planejamento minucioso.
— Todo resultado conquistado neste ano é reflexo do trabalho e do aumento no orçamento destinado ao departamento feminino. Saímos de uma equipe composta por atletas amadoras para um grupo 100% profissionalizado, uma evolução significativa, que demonstra o comprometimento do clube com a categoria. Desde a reativação do departamento, em 2021, todo o processo foi planejado de forma realista e sustentável, dentro das possibilidades do clube, para que o crescimento acontecesse de maneira gradativa e saudável — afirmou a dirigente.
