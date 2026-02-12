menu hamburguer
Futebol Feminino

Com volta de Tamires, Seleção Brasileira Feminina é convocada para amistosos

O técnico Arthur Elias divulgou a lista com as 26 convocadas na tarde desta quinta (12)

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/02/2026
11:26
Seleção Brasileira Feminina
Arthur Elias em convocação da Seleção Brasileira Feminina. (Foto: Staff Images/CBF)
Nesta quinta-feira (12), o treinador Arthur Elias convocou 26 atletas para os primeiros compromissos do ano da Seleção Brasileira Feminina. A Amarelinha enfrenta Costa Rica, Venezuela e México entre 27 de fevereiro e 7 de março.

Segundo Arthur, o critério foi o momento das atletas, com jogadoras que já completaram a pré-temporada e já atuaram em 2026. Entre as surpresas estiveram nomes como Tamires, Gi Fernandes, Maiara, Luana, Adriana, Jheniffer e Jaque.

No dia 27, o Brasil enfrenta a Costa Rica no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, às 22h (de Brasília). Na sequência, a Seleção encara a Venezuela em 4 de março, às 18h, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Para fechar a série de compromissos, o Brasil mede forças com o México no dia 7 de março, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina

GOLEIRAS

  • Claudia (Cruzeiro)
  • Thais (Benfica/POR)
  • Lelê (Corinthians)

DEFENSORAS

  • Tarci (Lyon/FRA)
  • Mariza (Tigres)
  • Fê Palermo (Palmeiras)
  • Lauren (Atlético de Madrid)
  • Thais Ferreira (Corinthians)
  • Yasmim (Real Madrid/ESP)
  • Bela (PSG/FRA)
  • Tamires (Corinthians)
  • Gi Fernandes (Corinthians)

MEIO-CAMPISTAS

  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Ana Vitória (Corinthians)
  • Maiara (Angel City)
  • Ary Borges (Racing Louisville/EUA)
  • Brena (Palmeiras)
  • Luana (Orlando Pride)

ATACANTES

  1. Kerolin (Manchester City)
  2. Luany (Atlético de Madrid/ESP)
  3. Adriana (Al Qadsiah)
  4. Geyse (América-MEX)
  5. Bia Zaneratto (Kansas/EUA)
  6. Gabi Zanotti (Corinthians)
  7. Jaque (Corinthians)
  8. Jheniffer (Tigres)
  9. Tainá Maranhão (Palmeiras)
Tamires

