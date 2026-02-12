Com volta de Tamires, Seleção Brasileira Feminina é convocada para amistosos
O técnico Arthur Elias divulgou a lista com as 26 convocadas na tarde desta quinta (12)
Nesta quinta-feira (12), o treinador Arthur Elias convocou 26 atletas para os primeiros compromissos do ano da Seleção Brasileira Feminina. A Amarelinha enfrenta Costa Rica, Venezuela e México entre 27 de fevereiro e 7 de março.
Segundo Arthur, o critério foi o momento das atletas, com jogadoras que já completaram a pré-temporada e já atuaram em 2026. Entre as surpresas estiveram nomes como Tamires, Gi Fernandes, Maiara, Luana, Adriana, Jheniffer e Jaque.
No dia 27, o Brasil enfrenta a Costa Rica no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, às 22h (de Brasília). Na sequência, a Seleção encara a Venezuela em 4 de março, às 18h, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Para fechar a série de compromissos, o Brasil mede forças com o México no dia 7 de março, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.
Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina
GOLEIRAS
- Claudia (Cruzeiro)
- Thais (Benfica/POR)
- Lelê (Corinthians)
DEFENSORAS
- Tarci (Lyon/FRA)
- Mariza (Tigres)
- Fê Palermo (Palmeiras)
- Lauren (Atlético de Madrid)
- Thais Ferreira (Corinthians)
- Yasmim (Real Madrid/ESP)
- Bela (PSG/FRA)
- Tamires (Corinthians)
- Gi Fernandes (Corinthians)
MEIO-CAMPISTAS
- Duda Sampaio (Corinthians)
- Ana Vitória (Corinthians)
- Maiara (Angel City)
- Ary Borges (Racing Louisville/EUA)
- Brena (Palmeiras)
- Luana (Orlando Pride)
ATACANTES
- Kerolin (Manchester City)
- Luany (Atlético de Madrid/ESP)
- Adriana (Al Qadsiah)
- Geyse (América-MEX)
- Bia Zaneratto (Kansas/EUA)
- Gabi Zanotti (Corinthians)
- Jaque (Corinthians)
- Jheniffer (Tigres)
- Tainá Maranhão (Palmeiras)
