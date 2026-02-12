Nesta quinta-feira (12), o treinador Arthur Elias convocou 26 atletas para os primeiros compromissos do ano da Seleção Brasileira Feminina. A Amarelinha enfrenta Costa Rica, Venezuela e México entre 27 de fevereiro e 7 de março.

Segundo Arthur, o critério foi o momento das atletas, com jogadoras que já completaram a pré-temporada e já atuaram em 2026. Entre as surpresas estiveram nomes como Tamires, Gi Fernandes, Maiara, Luana, Adriana, Jheniffer e Jaque.

No dia 27, o Brasil enfrenta a Costa Rica no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, às 22h (de Brasília). Na sequência, a Seleção encara a Venezuela em 4 de março, às 18h, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. Para fechar a série de compromissos, o Brasil mede forças com o México no dia 7 de março, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México.

Lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina

GOLEIRAS

Claudia (Cruzeiro)

Thais (Benfica/POR)

Lelê (Corinthians)

DEFENSORAS

Tarci (Lyon/FRA)

Mariza (Tigres)

Fê Palermo (Palmeiras)

Lauren (Atlético de Madrid)

Thais Ferreira (Corinthians)

Yasmim (Real Madrid/ESP)

Bela (PSG/FRA)

Tamires (Corinthians)

Gi Fernandes (Corinthians)

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio (Corinthians)

Ana Vitória (Corinthians)

Maiara (Angel City)

Ary Borges (Racing Louisville/EUA)

Brena (Palmeiras)

Luana (Orlando Pride)

ATACANTES