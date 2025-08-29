Zagueira do Botafogo revela fórmula contra o Santos: ‘Aproveitar oportunidades’
Gloriosas entram em campo neste sábado (30)
Botafogo e Santos entram em campo neste sábado (30), às 15h, na Vila Belmiro para o jogo de volta da final do Brasileirão Feminino A2, com transmissão ao vivo da TV Brasil. Além do título, a partida marca a consagração das duas equipes, que já garantiram vaga na Série A1 de 2025, assim como Fortaleza e Atlético Mineiro.
No duelo de ida, realizado no Estádio Nilton Santos, o Santos levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol marcado nos minutos finais por Carol Baiana. Focada em buscar a virada, a zagueira Grazy ressaltou a preparação intensa do elenco.
— A preparação tem sido muito intensa. Estamos trabalhando forte no dia a dia, tanto na parte física quanto na tática, para chegar bem no jogo. Sabemos da qualidade do Santos, então o foco é entrar concentradas desde o primeiro minuto, impondo nosso ritmo e aproveitando as oportunidades — afirmou.
A vantagem faz com que o Peixe jogue pelo empate em casa, enquanto o Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal. Em caso de triunfo simples das Gloriosas, a decisão vai para os pênaltis.
Reforço do Botafogo em setembro de 2024, inicialmente para a Copinha Sub-20, Grazy ganhou espaço no profissional e se firmou como um dos pilares da defesa alvinegra. Ela projetou o confronto e destacou a identidade da equipe.
— A expectativa é de um grande jogo, então precisamos ter equilíbrio e inteligência para buscar o resultado. A torcida pode esperar uma equipe muito aguerrida e que vai lutar até o fim. Temos um elenco que se dedica, acredita no trabalho e joga uma pela outra. Essa força coletiva pode nos levar a conquistar grandes coisas — completou Grazy.
