Corinthians e Ferroviária se enfrentam em decisão da Libertadores; confira titulares
Times brasileiros se enfrentam por vaga na final
Corinthians e Ferroviária entram em campo nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, pela semifinal da Libertadores Feminina. Quem passar, terá o Deportivo Cali como adversário na final, que eliminou o Colo-Colo.
As Brabas do Timão tem retrospecto favorável em relação às Guerreiras Grenás. Ao longo da história, as equipes 36 jogos oficiais, com 27 vitórias do Corinthians e apenas uma da Ferroviária, além de oito empates. Os números são da plataforma Ogol.
O duelo conta com transmissão na TV e no streaming: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming) exibem a partida.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Times titulares de Corinthians e Ferroviária
O Corinthians chega sem mudanças nesta semifinal. A equipe jogará com Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Andressa Alves; Letícia Monteiro e Gabi Zanotti.
A Ferroviária de Léo Mendes, por sua vez, terá Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Raquel, Sissi e Duda Santos; Nat Vendito e Julia Beatriz.
➡️ Barcelona vence Roma na Champions Feminina; veja resultados do dia
