menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians e Ferroviária se enfrentam em decisão da Libertadores; confira titulares

Times brasileiros se enfrentam por vaga na final

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/10/2025
19:01
Estádio Francisco Sola recebe Corinthians e Ferroviária, pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
imagem cameraEstádio Francisco Sola recebe Corinthians e Ferroviária, pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians e Ferroviária entram em campo nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, pela semifinal da Libertadores Feminina. Quem passar, terá o Deportivo Cali como adversário na final, que eliminou o Colo-Colo.

continua após a publicidade

Relacionadas

As Brabas do Timão tem retrospecto favorável em relação às Guerreiras Grenás. Ao longo da história, as equipes 36 jogos oficiais, com 27 vitórias do Corinthians e apenas uma da Ferroviária, além de oito empates. Os números são da plataforma Ogol.

O duelo conta com transmissão na TV e no streaming: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming) exibem a partida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Times titulares de Corinthians e Ferroviária

O Corinthians chega sem mudanças nesta semifinal. A equipe jogará com Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Andressa Alves; Letícia Monteiro e Gabi Zanotti.

Day Rodríguez durante Corinthians x Santa Fe, pela Libertadores Feminina, (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Day Rodríguez durante Corinthians x Santa Fe, pela Libertadores Feminina, (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

A Ferroviária de Léo Mendes, por sua vez, terá Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Raquel, Sissi e Duda Santos; Nat Vendito e Julia Beatriz.

continua após a publicidade

➡️ Barcelona vence Roma na Champions Feminina; veja resultados do dia

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)
Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

Corinthians x Ferroviária - onde assistir

  • Data: quarta-feira, 15 de outubro
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Estádio Francisco Urbano, Morón
  • Onde assistir: SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Andressa Alves; Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Raquel, Sissi e Duda Santos; Nat Vendito e Julia Beatriz. Técnico: Léo Mendes.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias