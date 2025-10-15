menu hamburguer
Futebol Feminino

Barcelona vence Roma na Champions Feminina; veja resultados do dia

Barcelona lidera a fase de grupos da competição

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/10/2025
17:55
Barcelona vence a Roma na Champions Feminina. (Foto: Barcelona/Divulgação)
Barcelona vence a Roma na Champions Feminina. (Foto: Barcelona/Divulgação)
A segunda rodada da Champions League Feminina começou nesta quarta-feira (15) com vitórias de peso: o Barcelona superou a Roma, enquanto o Chelsea levou a melhor sobre o Paris FC. A rodada segue com mais jogos nesta quinta (16).

O Barcelona saiu na frente logo aos dois minutos, com Brugts abrindo o placar. No segundo tempo, Kika ampliou aos 13 minutos, e Putellas marcou o terceiro aos 26, se redimindo após desperdiçar um pênalti ao tentar uma cavadinha. No fim, Hansen ainda fez o quarto gol catalão.

Barcelona vence na Champions League Feminina. (Foto: Barcelona/Divulgação)
Barcelona vence na Champions League Feminina. (Foto: Barcelona/Divulgação)

Outro destaque do dia foi a vitória do Chelsea diante do Paris FC. A equipe inglesa venceu por 4 a 0, com gols de Baltimore, Johanna Kaneryd, Alyssa Thompson e Erin Cuthbert.

Jogos da 2ª rodada

Quarta-feira, 15 de outubro

  1. 13h45 – Vålerenga 1 x 2 Wolfsburg
  2. 13h45 – Olympique Lyonnais 3 x 0 St. Pölten
  3. 16h00 – Roma 0 x 4 Barcelona
  4. 16h00 – Oud-Heverlee Leuven 1 x 1 Twente
  5. 16h00 – Chelsea 4 x 0 Paris FC

Próximos jogos

Quinta-feira, 16 de outubro

  • 13h45 – Atlético de Madrid x Manchester United
  • 16h00 – Benfica x Arsenal
  • 16h00 – Bayern de Munique x Juventus
  • 16h00 – Paris x Real Madrid

Classificação da Champions Feminina

  1. Barcelona – 6 pts | SG +9
  2. Wolfsburg – 6 pts | SG +5
  3. Lyon – 6 pts | SG +4
  4. Chelsea – 4 pts | SG +4
  5. Atlético de Madrid – 3 pts | SG +6
  6. Real Madrid – 3 pts | SG +4
  7. Juventus – 3 pts | SG +1
  8. Manchester United – 3 pts | SG +1
  9. Oud-Heverlee Leuven – 2 pts | SG 0
  10. Twente – 2 pts | SG 0
  11. Paris FC – 1 pt | SG -4
  12. Benfica – 0 pts | SG -1
  13. Arsenal – 0 pts | SG -1
  14. Vålerenga – 0 pts | SG -2
  15. Paris – 0 pts | SG -4
  16. Bayern de Munique – 0 pts | SG -6
  17. Roma – 0 pts | SG -7
  18. St. Pölten – 0 pts | SG -9

