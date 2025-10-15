Barcelona vence Roma na Champions Feminina; veja resultados do dia
Barcelona lidera a fase de grupos da competição
- Matéria
- Mais Notícias
A segunda rodada da Champions League Feminina começou nesta quarta-feira (15) com vitórias de peso: o Barcelona superou a Roma, enquanto o Chelsea levou a melhor sobre o Paris FC. A rodada segue com mais jogos nesta quinta (16).
Relacionadas
- Futebol Feminino
Champions Feminina: confira jogos da rodada e classificação
Futebol Feminino13/10/2025
- Lance! Biz
Champions League Feminina acerta renovação de patrocínio
Lance! Biz09/10/2025
- Futebol Feminino
Brasileiras marcam, e goleada em Madri; veja como foi a quarta-feira (8) da Champions League Feminina
Futebol Feminino08/10/2025
O Barcelona saiu na frente logo aos dois minutos, com Brugts abrindo o placar. No segundo tempo, Kika ampliou aos 13 minutos, e Putellas marcou o terceiro aos 26, se redimindo após desperdiçar um pênalti ao tentar uma cavadinha. No fim, Hansen ainda fez o quarto gol catalão.
Outro destaque do dia foi a vitória do Chelsea diante do Paris FC. A equipe inglesa venceu por 4 a 0, com gols de Baltimore, Johanna Kaneryd, Alyssa Thompson e Erin Cuthbert.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Jogos da 2ª rodada
Quarta-feira, 15 de outubro
- 13h45 – Vålerenga 1 x 2 Wolfsburg
- 13h45 – Olympique Lyonnais 3 x 0 St. Pölten
- 16h00 – Roma 0 x 4 Barcelona
- 16h00 – Oud-Heverlee Leuven 1 x 1 Twente
- 16h00 – Chelsea 4 x 0 Paris FC
➡️ Fifa realiza workshop sobre Copa do Mundo Feminina de 2027 no Rio de Janeiro
Próximos jogos
Quinta-feira, 16 de outubro
- 13h45 – Atlético de Madrid x Manchester United
- 16h00 – Benfica x Arsenal
- 16h00 – Bayern de Munique x Juventus
- 16h00 – Paris x Real Madrid
Classificação da Champions Feminina
- Barcelona – 6 pts | SG +9
- Wolfsburg – 6 pts | SG +5
- Lyon – 6 pts | SG +4
- Chelsea – 4 pts | SG +4
- Atlético de Madrid – 3 pts | SG +6
- Real Madrid – 3 pts | SG +4
- Juventus – 3 pts | SG +1
- Manchester United – 3 pts | SG +1
- Oud-Heverlee Leuven – 2 pts | SG 0
- Twente – 2 pts | SG 0
- Paris FC – 1 pt | SG -4
- Benfica – 0 pts | SG -1
- Arsenal – 0 pts | SG -1
- Vålerenga – 0 pts | SG -2
- Paris – 0 pts | SG -4
- Bayern de Munique – 0 pts | SG -6
- Roma – 0 pts | SG -7
- St. Pölten – 0 pts | SG -9
- Matéria
- Mais Notícias