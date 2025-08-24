Nos jogos de ida da semifinal do Brasileirão Feminino, Corinthians e Cruzeiro abriram vantagem contra São Paulo e Palmeiras, respectivamente. Os jogos aconteceram na manhã deste domingo (24), no Pacaembu e na Arena Barueri.

As Brabas ganharam por 2 a 0, com gols de Jaqueline e Day Rodriguez. No outro jogo, as Palestrinas abriram o placar com Andressinha, mas Letícia, Vanessinha e Gaby Soares marcaram para dar a vitória para as Cabulosas. Os jogos de volta serão no dia 31 de agosto.

Como foi a semifinal entre Palmeiras e Cruzeiro

O Palmeiras começou quente na partida e quase abriu o placar aos dois minutos, mas Amanda Gutierres, que fez de cabeça, estava em posição de impedimento. O Cruzeiro sentiu a pressão e chegou no lance seguinte, também de cabeça, para a defesa segura de Tapia.

Depois da resposta cruzeirense, as Palestrinas retomaram o controle da partida e das ações ofensivas, com destaque para a pressão pós-perda, que impediu a criação de jogadas das Cabulosas. Com dificuldade de sair da pressão, se defenderam na maior parte do tempo.

Foi somente aos 38 que o Palmeiras transformou a superioridade em vantagem. Em jogada de contra-ataque, Ingryd sofreu a falta perto da área. Na cobrança, Andressinha bateu colocado e tirou o zero do placar. Nos acréscimos, o Cruzeiro teve chance de igualar o marcador, mas Tápia saiu bem e fez grande defesa cara a cara com Gisseli.

O Cruzeiro voltou confiante do intervalo e empatou o jogo logo aos 3 minutos. Em chegada pela esquerda, Byanca Brasil cruzou para Letícia desviar e deixar o seu. As Cabulosas aproveitaram o momento e viraram o jogo na sequência, com Vanessinha, que ganhou da marcação na velocidade e bateu na saída da goleira alviverde.

Em mais uma grande jogada de Byanca Brasil, o Cruzeiro chegou ao terceiro gol. A camisa 10 foi à linha de fundo e tocou para Gaby Soares, que dominou e bateu forte. Nos minutos seguintes, Espinales bateu com perigo da entrada da área, passando rente ao gol de Camila.

Como foi a semifinal entre São Paulo e Corinthians

O Cornthians não perdeu tempo e abriu o placar aos 3 minutos. Depois do corte da defesa são-paulina nos pés de Gi Fernandes, a jogadora cruzou na medida para Jaqueline, que veio de trás, fazer de cabeça. O São Paulo tentatva sair da pressão corinthiana em transições rápidas, mas esbarrou na marcação forte das adversárias.

Apesar de ter sofrido o gol cedo, o Tricolor não sentiu a pressão e seguiu firme no jogo, que ficou equilibrado. Não foi um primeiro tempo de muitas oportunidades claras das equipes, que, por conta do pouco espaço deixado, chegaram em finalizações de longe. E foi assim a melhor chance do São Paulo, em batida colocada de Camilinha para a defesa de Nicole.

O início da segunda etapa começou melhor para o tricolor. Aline Milene teve uma grande chance de empatar o jogo ao recuperar a bola na saída errada do rival. Dentro da área, bateu no meio do gol e a arqueira corinthiana espalmou.

A partir de então, o Tricolor cresceu no jogo e voltou a levar perigo à meta adversária em finalizações. Apesar disso, quem marcou foi o Corinthians. Jaqueline subiu pela direita e cruzou para Vic Albuquerque, que não pegou bem. A bola sobrou para Day Rodrigues emendar e ampliar para as Brabas.

