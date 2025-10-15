O Corinthians decide o título da Libertadores Feminina neste sábado (18), às 20h (de Brasília), contra o Deportivo Cali, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.

A vaga na final veio após uma classificação emocionante diante da Ferroviária, decidida nos pênaltis por 6 a 5, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Autora do gol corintiano, a zagueira Mariza destacou a dificuldade da semifinal e a força mental da equipe.

— Sabíamos que seria difícil hoje (o jogo contra a Ferroviária). Eu não sei se outro time já conseguiu isso, de chegar a três finais de Libertadores seguidas, então sabíamos que seria muito difícil — disse a defensora, em entrevista pós-jogo ao Sportv. Mariza também comentou sobre o desempenho ofensivo da equipe.

— Nos preparamos mentalmente para esse jogo. Acho que, infelizmente, novamente, precisamos matar as oportunidades. Nossa eficiência tem sido muito baixa e a gente tem sofrido com isso — analisou.

A decisão terá ampla cobertura no Brasil, com transmissão de SporTV, XSports, Goat e CazéTV, NSports, PlutoTV e Meu Timão.

Como foram as classificações

O Deportivo Cali garantiu vaga na final da Libertadores Feminina ao vencer o Colo-Colo nos pênaltis, por 5 a 4, na tarde desta quarta-feira (15), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Valencia desperdiçou para as chilenas.

O Corinthians venceu a Ferroviária nos pênaltis por 6 a 5 na noite desta quarta-feira (15), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, e se classificou à decisão da Libertadores Feminina. A equipe enfrenta o Deportivo Cali, que eliminou o Colo-Colo, na final.

Mariza marcou o gol do Corinthians de cabeça, após cobrança de escanteio de Andressa Alves, ainda no primeiro tempo. Andressa deixou tudo igual para a Locomotiva na segunda etapa. Nas penalidades, Nicole defendeu a cobrança de Fátima Dutra.

