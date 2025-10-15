‘Sou fria pra bater pênalti’, diz Jhonson após classificação do Corinthians na Libertadores
Timão avançou nas penalidades e está na final da Libertadores Feminina
Com apenas 20 anos, a atacante Jhonson contribuiu com a classificação do Corinthians à final da Libertadores Feminina. A jovem converteu sua cobrança de pênalti com muita personalidade na vitória sobre a Ferroviária nesta quarta-feira (15).
— Primeiramente, agradecer a Deus pela vitória de hoje, feliz de ter entrado. (Sobre o pênalti) é muito treinamento com o Breno, ele diz: “é desse jeito que cê bate, continua batendo firme”, e saiu aí. Fria, né — disse a atacante, em entrevista ao Sportv, com um sorriso após o triunfo.
Questionada se sentiu medo ao encarar a goleira Luciana, Jhonson mostrou confiança.
— Não. Atacante, né, fria. Eu brinco com o Renan: “quem nasce com dom não precisa de treinamento”. Eu sou fria pra bater pênalti, e é isso — completou. A camisa 40 do Corinthians já deixou sua marca duas vezes nesta Libertadores Feminina, com gols sobre o Always Ready e o Boca Juniors.
Mesmo com o clima de festa, a atacante manteve os pés no chão.
— Não tem nada ganho, não tem nada garantido ainda. Nós temos muito o que arrumar. Agora é comemorar, nós merecemos comemorar — finalizou Jhonson.
Corinthians enfrenta Deportivo Cali na final da Libertadores Feminina
O Corinthians decide o título da Libertadores Feminina neste sábado (18), às 20h (de Brasília), contra o Deportivo Cali, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.
A vaga na final veio após uma classificação emocionante diante da Ferroviária, decidida nos pênaltis por 6 a 5, após empate por 1 a 1 no tempo normal.
