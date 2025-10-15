Corinthians elimina Ferroviária e se classifica à final da Libertadores Feminina
Nicole defendeu pênalti de Fátima Dutra
O Corinthians venceu a Ferroviária nos pênaltis por 6 a 5 na noite desta quarta-feira (15), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, e se classificou à decisão da Libertadores Feminina. A equipe enfrenta o Deportivo Cali, que eliminou o Colo-Colo, na final.
Mariza marcou o gol do Corinthians de cabeça, após cobrança de escanteio de Andressa Alves, ainda no primeiro tempo. Andressa deixou tudo igual para a Locomotiva na segunda etapa.
Como foi Corinthians e Ferroviária
O Corinthians começou a partida com mais posse de bola e presença constante no campo de ataque. A Ferroviária, bem postada, tentava explorar os contra-ataques e quase abriu o placar aos 12 minutos. Raquel recebeu pela esquerda, saiu cara a cara com Nicole e finalizou para boa defesa da goleira corintiana. Na sobra, Vendito tentou aproveitar, mas foi bloqueada pela marcação.
O Timão respondeu com intensidade. Aos 39, a equipe pressionou a saída de bola da Ferroviária e recuperou a posse na entrada da área. Duda Sampaio bateu firme e obrigou Luciana a fazer grande defesa, evitando o gol. Dois minutos depois, o placar finalmente mudou. Em cobrança de falta pela direita, Andressa Alves levantou na área e Mariza desviou de cabeça na primeira trave para abrir o marcador.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o Corinthians manteve o controle e seguiu criando chances, ganhando força ofensiva com a entrada de Jhonson no lugar de Letícia Monteiro.
Aos sete minutos, Robledo cruzou na área e Jhonson cabeceou com perigo, exigindo uma defesa espetacular de Luciana no reflexo. A goleira da Ferroviária voltou a brilhar aos 17, quando Jhonson apareceu livre na marca do pênalti e testou forte, mas Luciana novamente apareceu.
Aos 35 minutos do segundo tempo, a Ferroviária chegou ao empate e manteve viva a disputa pela vaga na final da Libertadores Feminina. Duda Santos cobrou falta fechada na área, Fátima Dutra desviou na primeira trave e Andressa completou para o gol, igualando o placar.
Depois do gol, a equipe grená cresceu na partida, pressionando o Corinthians nos minutos finais e levando perigo para o gol de Nicole. Após três minutos de acréscimos, o duelo equilibrado e intenso terminou empatado, levando a definição da vaga para as penalidades.
PENALIDADES
- Corinthians: Gabi Zanotti (converteu), Vic Albuquerque (converteu), Jaqueline (desperdiçou), Mariza (converteu), Jhonson (converteu), Thaís Ferreira (converteu) e Duda Sampaio (converteu)
- Ferroviária: Duda Santos (converteu), Kati (converteu), Rafa Soares (converteu), Mylena Carioca (desperdiçou), Micaelly (converteu), Andressa (converteu) e Fátima Dutra (desperdiçou)
FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS 1 (6 X 5) 1 FERROVIÁRIA
- Data: quarta-feira, 15 de outubro
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield
- Gol: Mariza (41' 1T) e Andressa (38' 2T)
- Penalidades: 6 a 5
CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires (Juliete); Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda (Jaque Ribeiro) e Andressa Alves (Vic Albuquerque); Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Raquel, Sissi (Rafa Soares) e Duda Santos; Nat Vendito (Mariana Santos) e Julia Beatriz (Mylena Carioca). Técnico: Léo Mendes.
