menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians elimina Ferroviária e se classifica à final da Libertadores Feminina

Nicole defendeu pênalti de Fátima Dutra

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/10/2025
22:09
Atualizado há 0 minutos
Corinthians comemora gol na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
imagem cameraCorinthians comemora gol na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians venceu a Ferroviária nos pênaltis por 6 a 5 na noite desta quarta-feira (15), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, e se classificou à decisão da Libertadores Feminina. A equipe enfrenta o Deportivo Cali, que eliminou o Colo-Colo, na final.

continua após a publicidade

Relacionadas

Mariza marcou o gol do Corinthians de cabeça, após cobrança de escanteio de Andressa Alves, ainda no primeiro tempo. Andressa deixou tudo igual para a Locomotiva na segunda etapa.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi Corinthians e Ferroviária

O Corinthians começou a partida com mais posse de bola e presença constante no campo de ataque. A Ferroviária, bem postada, tentava explorar os contra-ataques e quase abriu o placar aos 12 minutos. Raquel recebeu pela esquerda, saiu cara a cara com Nicole e finalizou para boa defesa da goleira corintiana. Na sobra, Vendito tentou aproveitar, mas foi bloqueada pela marcação.

continua após a publicidade

O Timão respondeu com intensidade. Aos 39, a equipe pressionou a saída de bola da Ferroviária e recuperou a posse na entrada da área. Duda Sampaio bateu firme e obrigou Luciana a fazer grande defesa, evitando o gol. Dois minutos depois, o placar finalmente mudou. Em cobrança de falta pela direita, Andressa Alves levantou na área e Mariza desviou de cabeça na primeira trave para abrir o marcador.

➡️ Nos pênaltis, Deportivo Cali vence Colo-Colo e está na final da Libertadores Feminina

Gisela Robledo, do Corinthians, e Fátima Dutra, da Ferroviária. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
Gisela Robledo, do Corinthians, e Fátima Dutra, da Ferroviária. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Corinthians manteve o controle e seguiu criando chances, ganhando força ofensiva com a entrada de Jhonson no lugar de Letícia Monteiro.

continua após a publicidade

Aos sete minutos, Robledo cruzou na área e Jhonson cabeceou com perigo, exigindo uma defesa espetacular de Luciana no reflexo. A goleira da Ferroviária voltou a brilhar aos 17, quando Jhonson apareceu livre na marca do pênalti e testou forte, mas Luciana novamente apareceu.

Aos 35 minutos do segundo tempo, a Ferroviária chegou ao empate e manteve viva a disputa pela vaga na final da Libertadores Feminina. Duda Santos cobrou falta fechada na área, Fátima Dutra desviou na primeira trave e Andressa completou para o gol, igualando o placar.

Depois do gol, a equipe grená cresceu na partida, pressionando o Corinthians nos minutos finais e levando perigo para o gol de Nicole. Após três minutos de acréscimos, o duelo equilibrado e intenso terminou empatado, levando a definição da vaga para as penalidades.

PENALIDADES

  • Corinthians: Gabi Zanotti (converteu), Vic Albuquerque (converteu), Jaqueline (desperdiçou), Mariza (converteu), Jhonson (converteu), Thaís Ferreira (converteu) e Duda Sampaio (converteu)
  • Ferroviária: Duda Santos (converteu), Kati (converteu), Rafa Soares (converteu), Mylena Carioca (desperdiçou), Micaelly (converteu), Andressa (converteu) e Fátima Dutra (desperdiçou)

FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS 1 (6 X 5) 1 FERROVIÁRIA

  1. Data: quarta-feira, 15 de outubro
  2. Horário: 20h (de Brasília)
  3. Local: Estádio Florencio Sola, em Banfield
  4. Gol: Mariza (41' 1T) e Andressa (38' 2T)
  5. Penalidades: 6 a 5

CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires (Juliete); Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda (Jaque Ribeiro) e Andressa Alves (Vic Albuquerque); Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Raquel, Sissi (Rafa Soares) e Duda Santos; Nat Vendito (Mariana Santos) e Julia Beatriz (Mylena Carioca). Técnico: Léo Mendes.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias