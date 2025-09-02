menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Goleira campeã da Champions League deixa o Arsenal e destino surpreende

Empréstimo foi oficializado nesta terça-feira (2)

Naomi Williamns é formada na base do Arsenal. (Foto: Arsenal/Divulgação)
imagem cameraNaomi Williamns é formada na base do Arsenal. (Foto: Arsenal/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/09/2025
16:12
  • Matéria
  • Mais Notícias

A goleira inglesa Naomi Williams, de 20 anos, campeã da Champions League Feminina, se despediu do Arsenal nesta terça-feira (2) e acertou empréstimo junto ao Bristol City, que disputa a FA WSL 2, a segunda divisão do futebol feminino inglês. A mudança surpreende por se tratar de um time que busca o acesso, e não um que está na elite.

continua após a publicidade

Relacionadas

Naomi chegou ao clube aos 13 anos e teve poucas oportunidades na equipe principal. A principal motivação da saída é a busca por mais espaço. No Bristol, ela disputará posição com a escocesa Emily Mutch e a inglesa Fran Bentley.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Arsenal oficializa empréstimo

Confira nota divulgada pelo Arsenal sobre Naomi Williams.

A goleira de 20 anos seguirá agora seu desenvolvimento no The Robins. Naomi está no clube desde os 13 anos, passando por toda a academia antes de assinar seu primeiro contrato profissional no verão de 2023.

A internacional juvenil inglesa foi presença constante nos elencos das últimas duas temporadas, integrando a equipe de goleiras enquanto o clube conquistava a League Cup em 2023 e 2024, além da UEFA Women’s Champions League em 2025.

continua após a publicidade

Naomi também teve sua primeira experiência no time principal ao atuar nos 30 minutos finais da vitória por 1 a 0 em amistoso contra o A League All-Stars, na Austrália, em maio de 2024.

➡️ Janela de transferências do futebol feminino fecha hoje; veja últimas movimentações


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias