Goleira campeã da Champions League deixa o Arsenal e destino surpreende
Empréstimo foi oficializado nesta terça-feira (2)
A goleira inglesa Naomi Williams, de 20 anos, campeã da Champions League Feminina, se despediu do Arsenal nesta terça-feira (2) e acertou empréstimo junto ao Bristol City, que disputa a FA WSL 2, a segunda divisão do futebol feminino inglês. A mudança surpreende por se tratar de um time que busca o acesso, e não um que está na elite.
Naomi chegou ao clube aos 13 anos e teve poucas oportunidades na equipe principal. A principal motivação da saída é a busca por mais espaço. No Bristol, ela disputará posição com a escocesa Emily Mutch e a inglesa Fran Bentley.
Arsenal oficializa empréstimo
Confira nota divulgada pelo Arsenal sobre Naomi Williams.
A goleira de 20 anos seguirá agora seu desenvolvimento no The Robins. Naomi está no clube desde os 13 anos, passando por toda a academia antes de assinar seu primeiro contrato profissional no verão de 2023.
A internacional juvenil inglesa foi presença constante nos elencos das últimas duas temporadas, integrando a equipe de goleiras enquanto o clube conquistava a League Cup em 2023 e 2024, além da UEFA Women’s Champions League em 2025.
Naomi também teve sua primeira experiência no time principal ao atuar nos 30 minutos finais da vitória por 1 a 0 em amistoso contra o A League All-Stars, na Austrália, em maio de 2024.
