West Ham x Arsenal feminino: onde assistir e escalações
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (12)
West Ham e Arsenal duelam nesta sexta-feira (12), às 15h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Women's Super League, o Campeonato Inglês Feminino. A bola rola no Chigwell Construction Stadium, em Dagenham, Inglaterra, e conta com transmissão da ESPN (canal fechado) e no Disney+.
Na primeira rodada, o West Ham perdeu por 1 a 0 para o Tottenham, enquanto o Arsenal goleou o London City por 4 a 1.
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
O West Ham estreou na WSL com derrota por 1 a 0 para o Tottenham, fora de casa. A equipe busca reação diante de sua torcida após uma pré-temporada irregular e aposta no fator casa para tentar surpreender o rival. O técnico Rehanne Skinner terá todo o elenco principal à disposição, mas pode mexer no ataque em busca de mais profundidade ofensiva.
Atual campeão da Champions League, Arsenal, por sua vez, começou o campeonato com vitória magra sobre o London City, por 1 a 0, no Emirates. A equipe de Renée Slegers chega como uma das favoritas ao título e aposta na força de seu setor ofensivo, liderado por Russo e Foord. A tendência é de que o treinador mantenha a base da estreia, mas Stina Blackstenius pode aparecer entre as titulares para dar mais presença de área.
✅ FICHA TÉCNICA
WEST HAM X ARSENAL
2ª RODADA – WOMEN'S SUPER LEAGUE
📆 Data e horário: Sexta-feira (12), às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Chigwell Construction Stadium, Dagenham (Inglaterra)
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)
West Ham (Técnico: Rehanne Skinner)
Szemik; Denton, Nystrom, Zadorsky, Hanshaw; Gorry, Siren, Ueki, Piubel, Asseyi, Martinez.
Arsenal (Técnico: Renée Slegers)
van Domselaar; Fox, Reid, Catley, McCabe; Little, Maanum; Caldentey, Kelly, Smith; Russo.
