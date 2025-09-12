menu hamburguer
West Ham x Arsenal feminino: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (12)

West Ham e Arsenal duelam pelo Campeonato Inglês.
imagem cameraWest Ham e Arsenal duelam pelo Campeonato Inglês.
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 12/09/2025
04:30
West Ham e Arsenal duelam nesta sexta-feira (12), às 15h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Women's Super League, o Campeonato Inglês Feminino. A bola rola no Chigwell Construction Stadium, em Dagenham, Inglaterra, e conta com transmissão da ESPN (canal fechado) e no Disney+.

Na primeira rodada, o West Ham perdeu por 1 a 0 para o Tottenham, enquanto o Arsenal goleou o London City por 4 a 1.

Ficha do jogo

West Ham-escudo-onde-assistir
WHU
Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
2ª RODADA
Women's Super League
Data e Hora
Sexta-feira, 12 de setembro
Local
Chigwell Construction Stadium, em Dagenham, Inglaterra
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

Como chegam os dois times?

O West Ham estreou na WSL com derrota por 1 a 0 para o Tottenham, fora de casa. A equipe busca reação diante de sua torcida após uma pré-temporada irregular e aposta no fator casa para tentar surpreender o rival. O técnico Rehanne Skinner terá todo o elenco principal à disposição, mas pode mexer no ataque em busca de mais profundidade ofensiva.

Atual campeão da Champions League, Arsenal, por sua vez, começou o campeonato com vitória magra sobre o London City, por 1 a 0, no Emirates. A equipe de Renée Slegers chega como uma das favoritas ao título e aposta na força de seu setor ofensivo, liderado por Russo e Foord. A tendência é de que o treinador mantenha a base da estreia, mas Stina Blackstenius pode aparecer entre as titulares para dar mais presença de área.

FICHA TÉCNICA
WEST HAM X ARSENAL
2ª RODADA – WOMEN'S SUPER LEAGUE

📆 Data e horário: Sexta-feira (12), às 15h30 (de Brasília)
📍 Local: Chigwell Construction Stadium, Dagenham (Inglaterra)
📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)

West Ham (Técnico: Rehanne Skinner)
Szemik; Denton, Nystrom, Zadorsky, Hanshaw; Gorry, Siren, Ueki, Piubel, Asseyi, Martinez.

Arsenal (Técnico: Renée Slegers)
van Domselaar; Fox, Reid, Catley, McCabe; Little, Maanum; Caldentey, Kelly, Smith; Russo.

Arsenal busca segundo título de Champions feminina na história. (Foto: Arsenal/Divulgação)
Arsenal é bicampeão da Champions League Feminina. (Foto: Arsenal/Divulgação)

