O Braga, de Portugal, está de volta à Champions League Feminina após seis anos, e uma das apostas é a brasileira Malu Schmidt, de 24 anos. O time entra em campo nesta quarta-feira (27), às 15h30 (horário de Brasília), contra o Valur, da Islândia, pela segunda qualificatória.

A atacante comemora a estreia na competição continental e vê como oportunidade para crescer como atleta.

— Encaro com muito orgulho e também com bastante foco. Ser vista como uma referência de gols me motiva ainda mais a trabalhar todos os dias para corresponder dentro de campo — analisa Malu.

Atacante é destaque no Braga

Na última temporada, Malu marcou 11 gols e deu 4 assistências em 26 partidas pelo Braga, desempenho que garantiu sua renovação até 2027. Antes disso, foi artilheira da Liga BPI com a camisa do Valadares Gaia, anotando 16 gols em 31 jogos.

A atacante reconhece a dificuldade da competição, mas mostra confiança no trabalho do Braga.

— A Champions é muito desafiadora, mas acreditamos no potencial do nosso grupo. Queremos ir o mais longe possível e surpreender — declara ela.

Malu está em sua segunda temporada pelo Braga. (Foto: SC Braga/Divulgação)

Entenda o formato da Champions League Feminina

Assim como na masculina, a Champions League Feminina agora também será disputada em formato de liga, aumentando de 16 para 18 equipes. Antes desta etapa, três fases eliminatórias são realizadas para que se chegue aos nove times que avançam para enfrentar os gigantes europeus. Eles serão divididos em "Caminho dos Campeões", com quatro classificados, e o "Caminho das Ligas", que terá cinco.

O Caminho dos Campeões começou com a primeira pré-eliminatória, que terminou em 2 de agosto e classificou seis times: ABB Fomget (Turquia), Athlone Town (Irlanda), Lanchukhuti (Geórgia), Ljuboten (Macedônia do Norte), Racing Union Luxembourg (Luxemburgo) e Spartak Myjava (Eslováquia).

Eles se juntaram a 22 outros para a disputa do mini-torneio nesta quarta-feira (27). Os sete que avançarem, se juntam ao St. Polten na terceira pré-eliminatória do Caminho dos Campeões.

O Caminho da Liga começa já na segunda pré-eliminatória, em que 15 times duelam entre si em quatro mini-torneios. Os vencedores se unem ao Real Madrid, Hacken, Paris FC, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt e Sporting na terceira fase da eliminatória. Os confrontos da última etapa serão sorteados no dia 31 de agosto, com jogos previstos para 11 e 18 de setembro.