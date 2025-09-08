Com Arsenal e Gotham, Mundial de Clubes de Futebol Feminino estreia em outubro
Edição terá participação do campeão da Libertadores Feminina
A FIFA anunciou nesta terça-feira (8) os detalhes do jogo inaugural da primeira edição da Copa de Campeões Feminina da FIFA, competição mundial de clubes de futebol feminino. O duelo de abertura será disputado em 8 de outubro de 2025, no Estádio Deportivo de Wuhan, na China.
O time da casa, Wuhan Jiangda WFC, campeão da Liga dos Campeões da AFC, enfrentará o Auckland United FC, vencedor da Liga dos Campeões da OFC.
Com 16 clubes e com periodicidade anual, a Copa de Campeões Feminina da FIFA será realizada todos os anos em que não houver a Copa do Mundo de Clubes Feminina da FIFA.
Fifa cria Mundial Feminino
A criação do torneio foi aprovada em abril do ano passado pelo Conselho da FIFA e, em março, a entidade confirmou formato e datas. A competição reunirá os seis campeões continentais da temporada anterior e marcará um novo capítulo no futebol feminino de clubes.
Segundo o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, o torneio representa um marco.
— Com a primeira rodada cada vez mais perto, torcedores e imprensa poderão acompanhar de perto o histórico início da Copa de Campeões Feminina da FIFA em Wuhan. Os melhores clubes do mundo vão mostrar sua qualidade, elevar o nível do futebol feminino e inspirar novas gerações —, afirmou ele.
➡️ Conmebol divulga tabela da Libertadores Feminina 2025
Formato
Quem vencer o confronto entre Wuhan Jiangda e Auckland United avançará para a segunda rodada, prevista para dezembro, contra o campeão da Liga dos Campeões da CAF, que será definido em novembro.
A fase decisiva terá semifinais, disputa do terceiro lugar e a grande final em sede centralizada, ainda a ser anunciada. As partidas acontecerão entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026.
O Arsenal WFC, campeão europeu, já está garantido em uma das semifinais. Na outra chave, o Gotham FC, vencedor da Concacaf, enfrentará o campeão da Copa Libertadores Feminina da Conmebol, que será conhecido no próximo mês.
