Os jogos de ida da última fase eliminatória da Champions Feminina aconteceram nesta quinta-feira (11) com gigantes europeus em campo. O único a vencer foi o Real Madrid, que viajou para a Alemanha e abriu vantagem sobre o Eintracht Frankfurt.

As vagas na fase de liga serão decididas na próxima quinta-feira (18). Os times que avançarem, se juntam aos já classificados Arsenal, atual campeão, e Barcelona, vice, além de Chelsea, Bayern de Munique, Wolfsburg, Lyon, PSG, Benfica e Juventus. Os que perderem, jogam a Europa Cup.

Real Madrid vence e decide vaga na Champions em casa

Os principais jogos do dia foram de Real Madrid, Atlético de Madrid, Roma e Manchester United. Da dupla espanhola, apenas as merengues tiveram um resultado positivo. Jogando em Frankfurt com Yasmim e Linda Caicedo de titulares, derrotaram as donas da casa por 2 a 1, com gols de Bruun e Angeldahl - Anyomi diminuiu. Já as Colchoneras, abriram o placar com gol da brasileira Luany, mas sofreram o empate e terminaram em 1 a 1 contra o Hacken, na Suécia.

Em casa, a Roma sofreu uma derrota cruel. Di Guglielmo fez 1 a 0 para as italianas contra o Sporting, mas Carolina Santiago e Telma Encarnação marcaram em sequência nos acréscimos para deretar a vitória portuguesa.

Na Noruega, o Manchester United entrou em campo contra o Brann e foi derrotado por 1 a 0, com gol de Stevenik, aos 32 do segundo tempo. O resultado encerrou uma sequência de sete jogos de invencibilidade do times inglês.

Confira os demais resultados:

Katowice 0 x 4 Twente Valerenga 3 x 0 Ferencváros Paris FC 0 x 0 Austria Wien Vorskla Poltava 0 x 2 Leuven St. Polten 3 x 1 Fortuna

Entenda o formato da Champions League Feminina

Assim como na masculina, a Champions League Feminina agora também será disputada em formato de liga, aumentando de 16 para 18 equipes. Antes desta etapa, três fases eliminatórias são realizadas para que se chegue aos nove times que avançam para enfrentar os já classificados. Eles foram divididos em "Caminho dos Campeões", que terá quatro representantes, e o "Caminho das Ligas", que terá cinco.

Na terceira pré-eliminatória, os jogos remanescentes do Caminho dos Campeões são Valerenga, Ferencváros, Vorskla Poltava, Leuven, St. Polten, Fortuna, Katowice e Twente. Do Caminho das Ligas são Hacken, Atlético de Madrid, Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Paris FC, Austria Wien, Brann, Manchester United, Roma e Sporting.

Datas das próximas fases da Champions Feminina

Com o fim das etapas eliminatórias, começa a fase de liga da competição. Confira as datas dos jogos e sorteios.

Sorteio dos confrontos da fase de liga : 19 de setembro

: 19 de setembro 1ª rodada: 7/8 de outubro

2ª rodada: 15/16 de outubro

3ª rodada: 11/12 de novembro

4ª rodada: 19/20 de novembro

5ª rodada: 9/10 de dezembro

6ª rodada: 17 de dezembro

Ao fim, os quatro melhores avançam direto para as quartas de final, enquanto os colocados do 5º ao 12º jogam um mata-mata em ida e volta para definir os demais classificados. O sorteio será em 18 de dezembro e os jogos em 11/12 e 18/19 de fevereiro.

As quartas de final estão previstas para os dias 24/25 de março e 1/2 de abril. As semifinais serão em 25/26 de abril e 2/3 de maio, e a final, em Oslo, ainda não está confirmada, mas será entre 22, 23 e 24 de maio.

