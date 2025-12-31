Vitória aprova orçamento recorde para 2026; veja valores

O Conselho Deliberativo do Vitória aprovou, na última segunda-feira, um orçamento recorde para o clube na temporada 2026. Em reunião conduzida pelo presidente do conselho, Nilton Almeida, reeleito no início deste mês, foi confirmado, por unanimidade, o valor de R$ 291,2 milhões brutos e R$ 252,7 milhões líquidos em receita para o ano que vem.

Desse montante, R$ 181,5 milhões estão previstos para gastos com o time profissional de futebol masculino; R$ 15 milhões para as divisões de base; e R$ 2,3 milhões para o futebol feminino.

— Sabemos que o ano de 2026 já começa com grandes desafios. O futebol está cada vez mais caro e competitivo, o que exige planejamento, responsabilidade e escolhas bem feitas. Temos convicção que a SAF é capaz de levar o Vitória a um novo nível de competitividade. Mas, até que esse processo avance e a chegada de um investidor se concretize, o apoio da nossa torcida através da associação segue sendo fundamental para fortalecer o clube dentro e fora de campo. Por isso, a meta é clara: chegar aos 50 mil sócios. Mais que um número, isso representa sustentação, independência e um Vitória mais forte para lutar por objetivos maiores — destacou o presidente Fábio Mota.

Vitória aprova orçamento milionário para 2026 (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

A divisão das receitas do Vitória

Desse valor recorde previsto pela diretoria, o Vitória projeta faturar R$ 45 milhões com patrocínios e R$ 37 milhões com planos de sócios. Já em negociação de atletas, o Rubro-Negro planeja faturar cerca de R$ 35 milhões.

O Vitória também coloca na conta premiações por desempenho de acordo com objetivo do time em cada competição a ser disputada em 2026.