A Fifa divulgou, nesta segunda-feira (23), o calendário da FIFA Series 2026. O Brasil será uma das sedes e receberá um dos grupos da competição em Cuiabá. As partidas serão disputadas na Arena Pantanal entre os dias 11 e 18 de abril. A Seleção Brasileira terá como adversárias Coreia do Sul, Zâmbia e Canadá.

A estreia da equipe comandada por Arthur Elias será no sábado, 11 de abril, às 21h30 (horário local), contra a Coreia do Sul. Mais cedo, no mesmo dia e no mesmo estádio, Canadá e Zâmbia se enfrentam às 15h.

Na terça-feira (14), Canadá e Coreia do Sul jogam às 15h. Em seguida, às 21h30, o Brasil enfrenta a Zâmbia. A rodada final será disputada no sábado (18): Coreia do Sul e Zâmbia entram em campo às 15h, e Brasil e Canadá se enfrentam às 21h30.

Arena Pantanal receberá jogos da Seleção Brasileira Feminina. (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Demais grupos

Outro grupo será realizado no Ratchaburi Stadium, na Tailândia, entre os dias 12 e 15 de abril. Participam desta chave as seleções da República Democrática do Congo, Nepal, Seleção da OFC e Tailândia. Na primeira rodada, Nepal e Congo jogam às 16h (horário local), enquanto Tailândia e Seleção da OFC se enfrentam às 20h30. No dia 15, os vencedores dos confrontos iniciais duelam entre si, assim como as equipes derrotadas.

A Costa do Marfim também sediará um dos grupos, com partidas no Alassane Ouattara Ebimpe Olympic Stadium. A abertura será no dia 9 de abril, com Paquistão x Ilhas Turks and Caicos às 16h. Na sequência, Mauritânia enfrenta a Costa do Marfim às 19h30. No dia 12, Mauritânia e Paquistão se enfrentam, seguidos por Ilhas Turks and Caicos x Costa do Marfim. A rodada final terá Ilhas Turks and Caicos x Mauritânia e Costa do Marfim x Paquistão.

Formato da Fifa Series

A FIFA Series feminina 2026 será disputada durante a janela internacional de março e abril, com sedes no Brasil, na Costa do Marfim e na Tailândia.

Ao todo, 12 seleções participam do torneio, distribuídas em três grupos com quatro equipes cada. O formato prevê a realização de confrontos internacionais entre equipes de diferentes confederações, com o objetivo de ampliar o intercâmbio técnico.

Além das partidas, as federações envolvidas terão experiência em organização de eventos, logística, arbitragem e gestão de competições em padrão internacional, em estrutura semelhante à de grandes torneios da FIFA, como a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.