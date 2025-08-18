O Fortaleza Esporte Clube foi eliminado da Série A2 na última sexta-feira (15), após perder para o Botafogo nos pênaltis, por 5 a 3, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela semifinal. As Leoas do Pici chegaram a fazer o gol de empate no início do segundo tempo, mas foi anulado pela arbitragem, em lance que gerou polêmica e revoltou atletas e staff tricolor.

O Lance! apurou que a diretoria do Fortaleza pretende abrir uma representação, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pelo gol anulado.

A possível repercussão do caso deve envolver a assistente 1 e a árbitra principal, já que a decisão de anular o gol cabe exclusivamente à juíza central, apesar do auxílio da bandeirinha. No momento da reclamação, as atletas ouviram ameaças de receber cartão.

A árbitra da partida foi Samia Kelle de Amorim Alves e a assistente 1 Jessica Marciely Laurentino Brasil Guimarães, ambas do Rio de Janeiro.

Neste segundo semestre de 2025, o Fortaleza disputa o Campeonato Cearense e a Copa Maria Bonita. Já em 2026, disputará a primeira divisão do Brasileirão Feminino.

Como foi o lance em Botafogo x Fortaleza

A principal reclamação do Tricolor do Pici é em relação a um gol da lateral-esquerda Thalita, no início do segundo tempo. O lance foi anulado pela arbitragem por suposto impedimento, gerando revolta da equipe cearense.

Nas redes sociais, o clube cearense ironizou a marcação da arbitragem. "Impedimento? Semifinal de Campeonato Brasileiro. Não tinha VAR na partida", publicou o Fortaleza, com um vídeo do momento.

