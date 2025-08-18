menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Após erro, Fortaleza planeja entrar com representação contra arbitragem da Série A2

As Leoas do Pici tiveram gol anulado por impedimento

Fortaleza e Botafogo fizeram semifinal da Série A2 Feminina. (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
imagem cameraFortaleza e Botafogo fizeram semifinal da Série A2 Feminina. (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/08/2025
18:18
  • Matéria
  Mais Notícias

O Fortaleza Esporte Clube foi eliminado da Série A2 na última sexta-feira (15), após perder para o Botafogo nos pênaltis, por 5 a 3, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela semifinal. As Leoas do Pici chegaram a fazer o gol de empate no início do segundo tempo, mas foi anulado pela arbitragem, em lance que gerou polêmica e revoltou atletas e staff tricolor.



➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Lance! apurou que a diretoria do Fortaleza pretende abrir uma representação, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pelo gol anulado.

A possível repercussão do caso deve envolver a assistente 1 e a árbitra principal, já que a decisão de anular o gol cabe exclusivamente à juíza central, apesar do auxílio da bandeirinha. No momento da reclamação, as atletas ouviram ameaças de receber cartão.



A árbitra da partida foi Samia Kelle de Amorim Alves e a assistente 1 Jessica Marciely Laurentino Brasil Guimarães, ambas do Rio de Janeiro.

Neste segundo semestre de 2025, o Fortaleza disputa o Campeonato Cearense e a Copa Maria Bonita. Já em 2026, disputará a primeira divisão do Brasileirão Feminino.

➡️ Fortaleza anuncia seletiva gratuita para o futebol feminino

Como foi o lance em Botafogo x Fortaleza

A principal reclamação do Tricolor do Pici é em relação a um gol da lateral-esquerda Thalita, no início do segundo tempo. O lance foi anulado pela arbitragem por suposto impedimento, gerando revolta da equipe cearense.



➡️ Velocidade, gols e confiança: como Tainá Maranhão se tornou peça-chave do Palmeiras

Nas redes sociais, o clube cearense ironizou a marcação da arbitragem. "Impedimento? Semifinal de Campeonato Brasileiro. Não tinha VAR na partida", publicou o Fortaleza, com um vídeo do momento.

Confira uma foto do momento:

Arbitragem assinalou impedimento no segundo gol do Fortaleza diante do Botafogo. (TV Brasil/Reprodução)
Arbitragem assinalou impedimento no segundo gol do Fortaleza diante do Botafogo. (TV Brasil/Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

