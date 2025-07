A Seleção Brasileira feminina treinou nesta sexta-feira (4), com foco na preparação para a Copa América. Em clima de comemoração, a atacante Dudinha recebeu um bolo para celebrar seus 20 anos.

Após ficar ausente nos treinos anteriores por questões pessoais, o técnico Arthur Elias comandou atividades táticas, técnicas e também de preparação física.

A comissão técnica decidiu permanecer no Brasil até o embarque para o Equador, onde a equipe enfrenta a Venezuela no dia 13 de julho, na estreia da competição. Em Teresópolis (RJ), a preparação segue até a próxima quinta-feira (10), e, em seguida, as brasileiras embarcam para o torneio.

Seleção faz trabalho tático de olho na estreia

O treinamento desta sexta-feira incluiu atividades em campo reduzido e simulações de jogo, com foco na organização ofensiva e ajustes na transição defensiva. Além das atletas convocadas para a Copa América, jogadoras das categorias de base da Seleção também participaram da preparação.

À noite, durante o jantar, as jogadoras celebraram o aniversário de 20 anos de Dudinha, destaque da Seleção nos amistosos contra o Japão. A atacante do São Paulo recebeu os parabéns das companheiras e da comissão técnica.

Dudinha comemora aniversário em concentração da Seleção feminina. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Agenda da Seleção na Copa América feminina

Confira datas e horários dos jogos da Seleção feminina:

Brasil x Venezuela - 13/07, 21h Bolívia x Brasil - 16/07, 18h Paraguai x Brasil - 22/07, 21h Brasil x Colômbia - 25/07, 21h

Confira a lista de convocadas para a Copa América