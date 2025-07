O Santos enfrenta o Ação-MT neste sábado (5), às 15h, na Vila Belmiro, com a missão de confirmar seu retorno à primeira divisão. As Sereias da Vila venceram o jogo de ida por 1 a 0, fora de casa, e precisam apenas de um empate para garantir o acesso à Série A1 do Brasileirão.

Outrora referência na modalidade, o time passou por anos turbulentos, sobretudo após o rebaixamento da equipe masculina em 2023. Agora, as Sereias tentam virar a página e construir dias melhores para o clube.

Caio Couto valoriza tradição santista no feminino

De volta ao comando do Santos, onde já trabalhou entre 2015 e 2018, o técnico Caio Couto vê o acesso como a principal meta da temporada e destaca os esforços para reestruturar o projeto.

— O acesso com as Sereias é o grande objetivo do ano. Sabemos que o Santos está na segunda divisão por culpa do que aconteceu no passado recente, mas hoje trabalhamos em um clube com enorme tradição no futebol feminino e que está se estruturando internamente e em termos de infraestrutura — afirmou Caio, em entrevista ao Lance!.

Desde que iniciaram as atividades, em 1997, Sereias conquistaram títulos com o bicampeonato da Copa Libertadores, o bicampeonato da Copa do Brasil, o tetracampeonato do Campeonato Paulista e o título do Campeonato Brasileiro de 2017. Além dos troféus, tiveram nomes como Marta, Formiga e Cristiane.

Nesta temporada, o Santos adotou gratuidade nos jogos como mandante na Vila Belmiro e realizou reformas no CT Rei Pelé, que será exclusivo para o feminino e as categorias de base. No jogo de ida, disputada em Várzea Grande (MT), o Peixe venceu por 1 a 0 com gol de Analuyza, ainda no primeiro tempo.

— O Ação merece estar nessa fase e tem o nosso respeito. Estudamos bastante o adversário. Foi uma vitória magra, mas muito importante para nos dar uma pequena vantagem para a volta — avaliou o treinador.

A ideia, segundo Caio Couto, é manter uma postura equilibrada, sem abrir mão de atacar. Segundo ele, é fundamental "abrir um marcador para colocar o nosso adversário em dificuldades maiores".

Caio Couto é treinador do Santos feminino desde 2024. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Análise de Guilherme Lesnok

O jogo contra o Ação-MT é um dos mais importantes da história recente do Santos. Pode parecer pouco para um clube grande como as Sereias da Vila, pioneiras no futebol feminino brasileiro, mas é significativo porque marca uma retomada diante de um torcedor ainda muito machucado — principalmente pelo descaso com que a gestão tratou a equipe no ano passado.

Em 2025, a situação melhorou um pouco. Os reforços foram contratados com uma análise mais criteriosa, e o técnico Caio Couto teve tempo para trabalhar. O clube evitou apostas no comando técnico, mas soube investir em nomes jovens, como Analuyza, que retornou após passagem pelo Internacional. Também apostou em atletas experientes, como a zagueira multicampeã Pardal e Ana Alice, veteranas que agregaram muito ao elenco.

É verdade que a Série A2 tem um nível bem abaixo, mas o Santos não tem nada com isso — e fez o que se esperava: garantiu a liderança isolada do Grupo A e terá a vantagem de decidir em casa nas fases eliminatórias. O desempenho também rendeu uma marca expressiva: desde a adoção do formato atual da Série A2, em 2023, apenas duas equipes atingiram essa pontuação na primeira fase — as Sereias da Vila e o 3B da Amazônia. Com todo respeito aos adversários, é o mínimo que o Santos deveria fazer.

O clube precisa estar ciente, também, de que o acesso não isenta ninguém de críticas. Aquele torcedor machucado, como foi dito, continua atento e crítico em relação a tudo o que aconteceu. Mas amanhã é outro dia — e depende muito mais do clube do que do torcedor a criação de novas histórias. E que sejam boas.

Para o jogo contra o Ação, o time não pode dar sorte ao azar: precisa entrar sério e com vontade de vencer. Esta partida pode representar um novo caminho para um clube que, não faz muito tempo, sequer sabia onde colocar os pés.

Invencibilidade e destaques na campanha

Com a melhor campanha da Série A2, o Santos chega ao jogo decisivo invicto: são sete vitórias e um empate em oito partidas. Para a zagueira Pardal, o desempenho é reflexo do trabalho coletivo.

— Esse desempenho é fruto de muito trabalho desde janeiro. Foram meses intensos para conquistar bons resultados. Nada aconteceu por acaso. Agora, queremos desfrutar deste momento e alcançar o tão sonhado acesso à elite, que sempre foi nosso objetivo — destacou.

Entre os destaques individuais estão as atacantes Laryh, artilheira do time com cinco gols, e Carol Baiana, que já marcou três vezes na competição.