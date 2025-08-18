Grêmio anuncia contratação de jogadora da Seleção do Paraguai
Latera-esquerda estava no 3B e assinou até 2026 com o Tricolor
O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (18), a contração de Camila Arrieta, lateral-esquerda da Seleção do Paraguai. A jogadora de 23 anos estava no Instituto 3B, da Amazônia, e assinou com o Tricolor até o fim de 2026.
Ela será a quinta jogadora estrangeira no elenco gremista, que já conta com a atacante argentina Yamila Rodriguez, as meias Kika Moreno, do Equador, e Montoya, da Colômbia, e zagueira Monica Ramos, também colombiana.
Carreira de Camila Arrieta, nova contratação do Grêmio
Natural de Camen del Paraná, no Paraguai, iniciou sua carreira no Cerro Porteño, em 2018, ano em que levantou a taça do Campeonato Paraguaio. Peramenceu até 2022, quando veio ao Brasil para defender o Avaí Kinderman e conquistar o Estadual.
Nas duas temporadas seguintes, vestiu a camisa do Cruzeiro e foi campeã Mineira, além de vice da Supercopa do Brasil. Foi transferida pra o Instituto 3B em 2025, mas acabou rebaixada com o time para a Série A2 do Brasileirão Feminino.
Já pela Seleção, a lateral-esquerda acumula 10 convocações. Na Copa América, foi um dos destaques do time, marcando o gol da classificação paraguaia para os Jogos Pan-Americanos de 2027, contra o Chile, e levando o prêmio de melhor em campo na ocasião.
Próximos jogos do Grêmio
Líder do Grupo A do Gauchão Feminino, o Grêmio volta a jogar no domingo (24), às 15h, no CT Hélio Dourado, contra o Internacional. A competição se encaminha para a quarta rodada das dez que compôe a primeira fase.
As Mosqueteiras estão em primeiro, com sete pontos em três jogos — empataram com o Juventude na estreia. Já as rivais coloradas, estão em segundo com seis pontos em duas partidas. Assim, quem vencer o clássico do final de semana, dorme na liderança até a rodada seguinte do Estadual.
