A Seleção Brasileira feminina não conta com a meio-campista Ana Vitória, do Atlético de Madrid, que está fora da Copa América por lesão. Para seu lugar, foi convocada Yaya, do Corinthians.

continua após a publicidade

Ana Vitória sentiu dores durante um treino e acabou ficando de fora do amistoso contra a França. Após avaliação médica e exame de imagem, foi diagnosticada com uma lesão na parte posterior da coxa direita.

➡️ Formiga relembra dificuldades na Seleção feminina e celebra evolução da modalidade

Vitória Yaya, que disputou os Jogos Olímpicos de Paris, já fazia parte do grupo nos treinamentos e agora assume oficialmente a vaga deixada pela jogadora do Atlético de Madrid. Na temporada, ela tem 14 jogos, um gol e uma assistência, e comemorou a nova convocação.

continua após a publicidade

— Estou feliz demais por receber mais uma oportunidade de vestir essa camisa. É sempre especial poder representar o Brasil e isso é fruto de todo meu trabalho e dedicação. É uma pena que tenha sido pelo corte de uma companheira, mas vamos estar todas em campo lutando por um só objetivo e representando ela também. Fico feliz em fazer parte de um grande momento de evolução do Brasil e em poder disputar mais uma competição com a amarelinha — disse a volante.

O corte ocorre às vésperas da apresentação da Seleção na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde a equipe treina entre os dias 3 e 10 de julho. Após o período de preparação, o grupo segue para o Equador. A estreia na Copa América está marcada para o dia 13 de julho, às 21h, contra a Venezuela.

continua após a publicidade

Arthur Elias será treinador do Brasil na Copa América Feminina. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Jogos da Seleção feminina na Copa América

Brasil x Venezuela - 13/07, 21h Bolívia x Brasil - 16/07, 18h Paraguai x Brasil - 22/07, 21h Brasil x Colômbia - 25/07, 21h

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a lista de convocadas para a Copa América