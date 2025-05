A atacante Vic Albuquerque mostrou insatisfação após o empate do Corinthians diante da Ferroviária, neste sábado (11), pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. As Brabas estão na terceira colocação do Brasileirão.

Em entrevista pós-jogo, a atacante, responsável por converter pênalti e evitar a derrota corinthiana, falou sobre o desempenho da equipe.

— Estou frustrada (...) Empatar não serve de nada. Para nós, não é suficiente — disparou a goleadora, que ainda disse esperar "um jogo mais difícil".

Vic soma seis gols na competição e está na vice-artilharia, atrás de Amanda Gutierres (Palmeiras) e Cristiane (Flamengo).

Corinthians arranca empate com Ferroviária no final

Lucas Piccinato, treinador do Timão, tem promovido rodízio na equipe, diante de uma calendário com jogos do Brasileirão e Paulistão. Na partida contra a Ferroviária, Vic iniciou no banco de reservas e entrou na segunda etapa.

Em jogo realizado na Fonte Luminosa, a Ferroviária abriu o placar com Mariana Santos, mas o time do Parque São Jorge chegou ao empate com Vic, após penalidade marcada por toque de mão de Andressa, dentro da área.

No primeiro tempo, as Brabas tiveram chances, mas não conseguiram converter em gols.

Corinthians no Brasileirão Feminino

O Corinthians é o atual campeão do Brasileirão Feminino e ocupa a quarta colocação na tabela até o momento, com 19 pontos em dez partidas. Está atrás de Cruzeiro, Ferroviária e Palmeiras.

A campanha das Brabas é de cinco vitórias, quatro empates e uma derrota, com aproveitamento de 63%.

Próximos jogos no Brasileirão Feminino

Corinthians x Sport

Data: 17/05 (sábado)

Horário: 21h

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

América-MG x Corinthians

Data: 21/05 (quarta-feira)

Horário: 16h30

Local: SESC Venda Nova, Belo Horizonte (MG)

Corinthians x Flamengo

Data: 09/06 (segunda-feira)

Horário: 20h

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)