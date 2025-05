Ferroviária e Corinthians ficaram no 1 a 1 neste domingo (11), na Fonte Luminosa, pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. O gol das donas da casa foi marcado por Mariana Santos, no segundo tempo, e o Corinthians descontou com Vic Albuquerque, de pênalti, nos acréscimos.

O resultado custou uma posição para o Corinthians, que sai da terceira para a quarta colocação na tabela. A Locomotiva segue na vice-liderança, com 23 pontos, três a menos que o Cruzeiro.

Segue o líder! Cruzeiro vence Bahia com gol nos acréscimos e mantém invencibilidade no Brasileirão Feminino

Como foi Ferroviária x Corinthians

As Brabas tiveram mais posse de bola e volume de jogo na primeira etapa, mas não conseguiram converter em gols.

Aos 11 minutos, a goleira Luciana defendeu boa cobrança de falta de Gabi Zanotti. Em seguida, Jhonson ajeitou para Jaqueline chutar, mas a bola foi para fora.

A Ferroviária tentava neutralizar as atacantes adversárias com marcação forte e acabou cometendo faltas. Bastante acionada na partida, Jhonson teve grande chance de abrir o placar aos 23 minutos, mas goleira grená interviu. O primeiro tempo chega ao fim sem gols.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No segundo tempo, a atacante Júlia Beatriz sentiu mal-estar e foi substituída por Mariana Santos. Aos 24 minutos, ela aproveitou rebote da goleira Nicole e balançou as redes.

À frente do placar, a Ferroviária cresceu no jogo. Aos 39, chegou a marcar com Rafa Soares, mas a arbitragem assinalou impedimento.

O Corinthians foi para o tudo ou nada na reta final. Nos acréscimos, Andressa tocou com a mão dentro da área, a árbitra Adeli Monteiro marcou pênalti e Vic Albuquerque, em cobrança forte no canto esquerdo, converteu.

A marcação gerou revolta nas Guerreiras Grenás, que tiveram expulsões de uma integrante da comissão técnica e da autora do gol, Mariana Santos, por reclamação. O jogo seguiu tenso até o fim, mas as equipes não conseguiram sair do empate.

Mariana Santos abriu o placar em Ferroviária x Corinthians. (Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária)

Próximos jogos do Corinthians Feminino no Brasileirão

Corinthians x Sport

Data: 17/05 (sábado)

Horário: 21h

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)

América-MG x Corinthians

Data: 21/05 (quarta-feira)

Horário: 16h30

Local: SESC Venda Nova, Belo Horizonte (MG)

Corinthians x Flamengo

Data: 09/06 (segunda-feira)

Horário: 20h

Local: Parque São Jorge, São Paulo (SP)