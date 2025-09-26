A segunda rodada do Carioca Feminino começa nesta sexta-feira (26), com o confronto entre Vasco e Resende. Depois, o Botafogo entra em campo no sábado (27) de manhã, e Flamengo e Fluminense jogam à tarde.

Na primeira rodada, todos os três grandes venceram com facilidade seus adversários, exceto o Tricolor, que não jogou. O Flu teve seu jogo de estreia adiado por conta da proximidade com a partida da Copa do Brasil.

Assim como nesta rodada, na primeira o Cruz-Maltino foi o primeiro a entrar em campo e derrotou o Pérolas Negras por 2 a 0. Depois, o Glorioso goleou o Resende por 17 a 0 e, por fim, o Rubro-Negro fez 18 a 0 no Búzios.

Jogos da 2ª rodada

Sexta-feira (26)

15h: Vasco x Resende - transmissão: VascoTV

Sábado (27)

10h30: Botafogo x Heips - sem transmissão 15h: Fluminense x Búzios - transmissão: FluTV 15h: Flamengo x Pérolas Negras - transmissão: FlaTV

Formato do Carioca Feminino

O Carioca é dividido em três fases. A primeira é a Taça Guanabara, em que todos os oito times jogam entre si em turno único. Ao fim, os quatro melhores classificam-se para a semifinal e então para a grande decisão.

Ao término da competição, o melhor time garante a vaga para a Série A3 do Brasileirão Feminino, a menos que ele já esteja classificado para o campeonato. Atualmente, Botafogo, Flamengo e Fluminense disputam a Série A1, e o Vasco a A2. Dessa forma, o time subsequente recebe a vaga, assim como uma oportunidade de disputar a Copa do Brasil.

Além disso, os dois melhores clubes (exceto os quatro), se classificam para a Copa Rio Feminina de 2026. Esta regra consta no regulamento desde 2023, mas somente em 2025 foi parcialmente cumprida, com a participação do Pérolas Negras na competição.

