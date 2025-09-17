Estreia do Fluminense no Carioca Feminino tem nova data; confira tabela atualizada
Tricolor vai em busca do seu primeiro título estadual
Antes marcada para este sábado (20), a estreia do Fluminense no Carioca Feminino sofreu alteração de data. Agora, a partida da primeira rodada, contra o Heips, será realizada em 1 de outubro, às 15h, no estádio Marcelo Vieira, em Xerém. Com isso o Flu entra em campo pela competição somente no dia 27, pela segunda rodada.
A alteração foi feita a pedido do Tricolor e aceita pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), que concordou ser pouco tempo de intervalo entre partidas. O Flu joga nesta quinta-feira (18) contra o Internacional, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil Feminina e retorna na sexta-feira (19).
Fluminense no Carioca Feminino
O Fluminense já bateu na trave algumas vezes, mas nunca venceu o Campeonato Carioca Feminino. Desde que passou a disputar o campeonato, em 2019, chegou à quatro finais, ficando fora somente em duas edições.
Naquela temporada, perdeu para o Flamengo em dois jogos, com 4 a 1 no agregado. Na seguinte, eliminou o Rubro-Negro na semi, mas perdeu para o Botafogo, por 2 a 0, no Nilton Santos.
Em 2021, derrotou o Alvinegro e chegou à decisão contra as Meninas da Gávea, empatando no tempo regulamentar, mas perdendo nos pênaltis. A temporada de 2022 foi a primeira que o Flu ficou fora da decisão, quando foi eliminado pelas Gloriosas na semi.
Em 2023, caiu para o Flamengo e não chegou à final, o que mudou no ano seguite. Em 2024, passou pelo Vasco e ficou perto do título estadual contra o Rubro-Negro, mas depois de empatar em 1 a 1 na ida, perdeu a volta por 1 a 0.
Confira a tabela do Fluminense no Carioca Feminino
- 1ª rodada: Fluminense x Heips - Quarta-feira, 1 de outubro, 15h, no Estádio Marcelo Vieira
- 2ª rodada: Fluminense x Búzios - Sábado, 27 de setembro, 15h, no Estádio Marcelo Vieira
- 3ª rodada: Fluminense x Pérolas Negras - Sábado, 4 de outubro, 15h, no Estádio Marcelo Vieira
- 4ª rodada: Fluminense x Resende - Quarta-feira, 8 de outubro, 15h, no Estádio Marcelo Vieira
- 5ª rodada: Fluminense x Botafogo - Sábado, 11 de outubro, 15h, no Estádio Marcelo Vieira
- 6ª rodada: Vasco x Fluminense - Sábado, 18 de outubro, 15h, no Nivaldo Pereira
- 7ª rodada: Fluminense x Flamengo - Sàbado, 25 de outubro, no Estádio Marcelo Vieira
*Datas e horários sujeitos à alteração
