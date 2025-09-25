Yasmim Ribeiro, lateral do Real Madrid e da Seleção Brasileira, celebrou um momento especial ao se ver pela primeira vez em um videogame de futebol. A jogadora apareceu no EA Sports FC 25, que passou a incluir atletas do futebol feminino, e compartilhou a emoção nas redes sociais.

— Só lembro de quando eu era criança, me criava pra poder jogar no modo carreira. Literalmente não tinha nada que parecesse, não tinha um cabelo, não tinha um nariz, não tinha nada! Ficou tão igualzinho, que loucura! — escreveu ela.

A atleta destacou a importância do momento ao relembrar todas as tentativas, ainda criança, de se colocar dentro do jogo.

— Anos sonhando e tentando reproduzir como seria jogar comigo mesma. Sou tão, tão grata por pegar essa evolução! — comemorou.

Visivelmente emocionada, Yasmim também brincou com a reação de estar diante de sua própria versão virtual.

— Podem me chamar de besta, mas eu sou besta com orgulho! — disse, em tom descontraído.

Yasmim, jogadora do Real Madrid, no modo carreira do videogame. (Foto: Reprodução/redes sociais)

A temporada de Yasmim no Real Madrid

Após cinco temporadas no Corinthians, Yasmim Ribeiro foi contratada pelo Real Madrid para a temporada 2024/25. No primeiro ano, disputou 15 jogos e deu uma assistência. Na atual, já soma três partidas.

Natural de Governador Valadares (MG), a lateral também vestiu as camisas de São José e Benfica, além de ter duas passagens pelo Timão. Presença frequente nas convocações de Arthur Elias, participou da conquista da medalha de bronze nos Jogos de Paris e da Copa América Feminina, em julho.

