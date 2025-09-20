O Flamengo dá seu primeiro passo no Carioca Feminino neste sábado (20), às 15h, contra o Búzios. A estreia da última competição da temporada será no estádio da Gávea, com transmissão da FlamengoTV, no Youtube.

Na briga por seu nono título estadual, o clube entra como favorito por conta do alto investimento no elenco e o bom trabalho realizado por Rosana Augusto. Ao lado do Vasco, o Fla é o maior campeão, mas conquistou a maioria de suas taças no retrospecto recente, enquanto o rival ganhou quatro vezes no século passado.

Jucinara rechaça pressão, mas entende responsabilidade

O Flamengo não fez a campanha esperada no Brasileirão e, na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo em um jogo duro nas quartas de final. Agora, terá o Carioca para buscar uma taça na temporada. A estreia será contra o Búzios, que volta ao estadual depois da ausência em 2024.

— A gente espera fazer uma grande estreia e um ótimo campeonato. O Carioca é a competição que sempre encerra a nossa temporada, então, precisamos estar com foco total em começar bem para, lá na frente, conquistar o título — disse Jucinara.

Para buscar a nona taça estadual, a jogadora, que defende o clube desde 2022, abraça o favoritismo rubro-negro, mas afasta a pressão que isso pode causar. Para ela, esse fator gera maior responsabilidade, mas carregam com leveza.

— Lidamos com muita tranquilidade. Somos as atuais campeãs da competição, então, isso dobra a nossa responsabilidade. Assim como todo campeonato, vamos entrar querendo colocar o Flamengo no topo. Nosso grupo evoluiu bastante no decorrer da temporada e sei que estamos preparadas para buscar o título.

Flamengo é o atual campeão do Carioca Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Por ter chegado nas quartas do Brasileirão e nas oitavas da Copa do Brasil, o time chega com ritmo para o Carioca. Além disso, com a folga no calendário, Rosana teve mais tempo para trabalhar e a lateral acredita que o período foi bem aproveitado.

— A preparação foi excelente. Tivemos tempo pra organizar algumas ideias, fazer ajustes e evoluir em diversos aspectos, principalmente, o tático. A Rosana assumiu no meio do Brasileiro, com jogos em sequência, então, agora a gente conseguiu ter esse tempo com ela pra nos adaptarmos ainda mais ao estilo. Fizemos jogos-treinos e agora é hora de deixar tudo em campo pelo tetra consecutivo — garantiu a camisa 81.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Identificação com o Flamengo

Em seu terceiro ano de Flamengo, Jucinara não esquece a sensação de quando recebeu a proposta para sair da Europa e voltar ao Brasil. Natural de Porto Alegre, lateral defendia o Levante, da Espanha, mas conta que o clube e sua história rapidamente a conquistaram.

— Quando recebi a proposta, nem pensei duas vezes. Sempre ressalto isso porque já são três anos vestindo o Manto, 100 jogos e momentos marcantes. Eu me identifiquei logo de cara. Recebi muito carinho da Nação e a relação foi ficando cada vez melhor com o passar do tempo. Eu já sabia de toda grandeza, mas quando você sente, vê que é diferente de qualquer coisa. Estou muito feliz aqui, espero ficar por bastante tempo e tenho alguns sonhos pra realizar. Vou trabalhar – junto à equipe – para concretizar. O Flamengo é minha casa.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jucinara completou 100 jogos pelo Flamengo em maio e mira o título do Carioca Feminino (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Times participantes e formato do Carioca Feminino

A competição será disputada em três fases: Taça Guanabara, semifinal e final. Nesta edição, serão oito times participantes: Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Pérolas Negras, Resende, Búzios e Heips.

A Taça Guanabara será jogada em turno único, com sete rodadas em que todas as equipes se enfrentam. Todas iniciam com zero ponto, e ao final da fase a melhor colocada será declarada campeã da Taça Guanabara. As quatro primeiras colocadas avançam para a semifinal.

Na semifinal, as quatro melhores equipes disputarão jogos de ida e volta em cruzamento olímpico: 1º contra 4º e 2º contra 3º. Os times que terminarem a Taça Guanabara em 1º e 2º lugares terão a vantagem do empate em pontos e saldo de gols, além do direito de escolher o mando da primeira ou segunda partida.

A final será disputada também em partidas de ida e volta entre os vencedores das semifinais. O melhor classificado na Taça Guanabara, entre os finalistas, escolherá o mando de campo da primeira ou segunda partida. Não haverá vantagem de pontos, e em caso de empate o campeão será definido pelo saldo de gols nos dois jogos. Persistindo o empate, a decisão será nos pênaltis. A vencedora da final será declarada campeã do Estadual Feminino Adulto 2025.

A classificação geral seguirá a seguinte ordem: campeã em 1º lugar, vice em 2º, derrotados das semifinais em 3º e 4º (definidos pela campanha na Taça Guanabara), e os demais clubes entre 5º e 8º lugares de acordo com sua pontuação também na fase inicial.

Vagas para o Brasileirão Feminino

A equipe campeã garantirá vaga no Campeonato Brasileiro Feminino A3 2026, salvo se já estiver classificada para o A1 ou A2, caso em que a vaga passará ao vice ou ao próximo colocado. Além disso, as duas melhores equipes fora do grupo dos quatro grandes (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco) se classificarão para a Copa Rio Feminino Adulto 2026.