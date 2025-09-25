Na última quarta-feira (24), o Bahia conquistou uma classificação inédita para a semifinal da Copa do Brasil Feminina ao eliminar o Red Bull Bragantino nos pênaltis. Pela primeira vez, as Mulheres de Aço estão entre as quatro melhores da competição, fato que foi valorizado pelo técnico Felipe Freitas.

— A capacidade de se reinventar é uma das principais qualidades do nosso grupo. Vemos diariamente as atletas assumindo novas funções, a variedade de jogadoras protagonistas ao longo do ano. Esse grupo se resume a isso: capacidade de se reinventar e resiliência — analisou o comandante tricolor.

Nesta temporada, as Mulheres de Aço chegaram às quartas do Brasileirão Feminino, caindo para o Corinthians. Na Copa do Brasil, o Bahia aguarda a definição do sorteio para conhecer o adversário da semifinal.

Além do clube nordestino, o São Paulo garantiu vaga na próxima fase, restando os vencedores de Palmeiras x Sport e Internacional x Ferroviária para completar os quatro semifinalistas.

Ju Oliveira valoriza o momento do Bahia

A atacante Ju Oliveira, que vem atuando também no meio-campo, celebrou o feito e ressaltou o esforço coletivo.

— A sensação é de muita gratidão a Deus e por tudo que esse grupo vem construindo. Sabemos que não fizemos o melhor jogo, mas vamos trabalhar para chegar bem e forte na semi — afirmou ela.

Ela também valorizou sua evolução ao assumir uma nova função em campo.

— É muito gratificante chegar à semifinal, principalmente por jogar em uma função nova. Fico feliz de contribuir da melhor forma para esse clube que merece estar sempre entre os melhores — completou Ju.