O empate sem gols diante do Juventude, fora de casa, pela nona rodada do Brasileirão Feminino, escancara um início de temporada abaixo das expectativas para o Cruzeiro. Mesmo longe de Belo Horizonte, o resultado é considerado ruim diante de uma equipe que ocupa a parte inferior da tabela e luta para se afastar da zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Com nove jogos disputados, o Cruzeiro soma 14 pontos e ocupa a nona colocação, fora da zona de classificação. A campanha irregular mantém a equipe próxima do G8, mas ainda abaixo do esperado. O desempenho não chega a ser alarmante, porém fica aquém das expectativas para um time apontado como um dos candidatos ao título e que disputará a Libertadores no segundo semestre.

Cabulosas tem número alto de empates

A campanha é marcada por um alto número de empates, cinco no total, além de três vitórias e apenas uma derrota. A Raposa marcou 14 gols e sofreu 10, desempenho que indica equilíbrio, mas não o suficiente para brigar na parte de cima da tabela.

continua após a publicidade

A sequência sem vitórias - agora quatro - e a dificuldade em impor seu jogo ligam o sinal de alerta em um momento importante da competição, em que cada ponto começa a fazer diferença na disputa por classificação.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Rodada Data Confronto Resultado 1ª 14/02 Bahia x Cruzeiro 0 x 2 2ª 23/02 Cruzeiro x Santos 1 x 1 3ª 14/03 Cruzeiro x Atlético-MG 3 x 1 4ª 20/03 Flamengo x Cruzeiro 1 x 1 5ª 26/03 Cruzeiro x Fluminense 3 x 2 6ª 30/03 Ferroviária x Cruzeiro 1 x 1 7ª 21/04 Cruzeiro x Internacional 1 x 2 8ª 26/04 Red Bull Bragantino x Cruzeiro 2 x 2 9ª 01/05 Juventude x Cruzeiro 0 x 0

Cruzeiro vive queda de rendimento após um ano histórico

O contraste com a temporada passada é inevitável. Neste mesmo recorte do calendário em 2025, o Cruzeiro ainda estava invicto e embalava uma campanha histórica que terminaria com o vice-campeonato nacional.

continua após a publicidade

Até o momento, não há uma explicação clara para a queda de rendimento, especialmente porque o elenco não passou por uma reformulação significativa. A principal saída foi a da zagueira Isa Haas, que seguiu para o futebol mexicano, mas a base do time foi mantida.

Sob o comando de Jonas Urias, treinador prestigiado no cenário nacional, a equipe ainda busca retomar o padrão de jogo que a levou à final no ano anterior. Individualmente, alguns nomes também vivem momento distinto. Letícia Ferreira, artilheira da última temporada, ainda não repetiu o mesmo desempenho em 2026, enquanto a lesão recente de Gaby Soares surge como mais um fator de preocupação para a sequência.

+ Aposte em jogos de futebol feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável