Análise: Cruzeiro faz início de Brasileirão Feminino abaixo das expectativas
Campanha irregular deixa equipe fora do G8 até o momento
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O empate sem gols diante do Juventude, fora de casa, pela nona rodada do Brasileirão Feminino, escancara um início de temporada abaixo das expectativas para o Cruzeiro. Mesmo longe de Belo Horizonte, o resultado é considerado ruim diante de uma equipe que ocupa a parte inferior da tabela e luta para se afastar da zona de rebaixamento.
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Com nove jogos disputados, o Cruzeiro soma 14 pontos e ocupa a nona colocação, fora da zona de classificação. A campanha irregular mantém a equipe próxima do G8, mas ainda abaixo do esperado. O desempenho não chega a ser alarmante, porém fica aquém das expectativas para um time apontado como um dos candidatos ao título e que disputará a Libertadores no segundo semestre.
Cabulosas tem número alto de empates
A campanha é marcada por um alto número de empates, cinco no total, além de três vitórias e apenas uma derrota. A Raposa marcou 14 gols e sofreu 10, desempenho que indica equilíbrio, mas não o suficiente para brigar na parte de cima da tabela.
A sequência sem vitórias - agora quatro - e a dificuldade em impor seu jogo ligam o sinal de alerta em um momento importante da competição, em que cada ponto começa a fazer diferença na disputa por classificação.
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|Rodada
|Data
|Confronto
|Resultado
1ª
14/02
Bahia x Cruzeiro
0 x 2
2ª
23/02
Cruzeiro x Santos
1 x 1
3ª
14/03
Cruzeiro x Atlético-MG
3 x 1
4ª
20/03
Flamengo x Cruzeiro
1 x 1
5ª
26/03
Cruzeiro x Fluminense
3 x 2
6ª
30/03
Ferroviária x Cruzeiro
1 x 1
7ª
21/04
Cruzeiro x Internacional
1 x 2
8ª
26/04
Red Bull Bragantino x Cruzeiro
2 x 2
9ª
01/05
Juventude x Cruzeiro
0 x 0
Cruzeiro vive queda de rendimento após um ano histórico
O contraste com a temporada passada é inevitável. Neste mesmo recorte do calendário em 2025, o Cruzeiro ainda estava invicto e embalava uma campanha histórica que terminaria com o vice-campeonato nacional.
Até o momento, não há uma explicação clara para a queda de rendimento, especialmente porque o elenco não passou por uma reformulação significativa. A principal saída foi a da zagueira Isa Haas, que seguiu para o futebol mexicano, mas a base do time foi mantida.
Sob o comando de Jonas Urias, treinador prestigiado no cenário nacional, a equipe ainda busca retomar o padrão de jogo que a levou à final no ano anterior. Individualmente, alguns nomes também vivem momento distinto. Letícia Ferreira, artilheira da última temporada, ainda não repetiu o mesmo desempenho em 2026, enquanto a lesão recente de Gaby Soares surge como mais um fator de preocupação para a sequência.
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