Santos sofre derrota para o Internacional na estreia do novo técnico
Valéria, Darlene e Sole Jaimes marcaram os gols colorados na Vila Belmiro
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O Santos foi derrotado pelo Internacional por 3 a 0 na tarde desta sexta-feira, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão Feminino.
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Os gols da equipe gaúcha foram marcados por Valéria Cantuário, Darlene e Sole Jaimes, em uma atuação que expôs as fragilidades das Sereias da Vila - e a força das Gurias Coloradas, que ocupam a quarta colocação na tabela no momento.
A partida também marcou a estreia do técnico Marcelo Frigério no comando do Santos. O time até tentou competir, criou algumas oportunidades ao longo do jogo, mas pecou na finalização e teve dificuldades para conter o ataque adversário. No segundo tempo, mesmo com mudanças e maior presença ofensiva, a equipe não conseguiu reagir e acabou sofrendo mais um gol.
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Situação do Santos na competição
Com o resultado, o Santos permanece com 11 pontos em nove jogos e ocupa a 11ª colocação na tabela, ainda fora da zona de classificação para a fase eliminatória. A campanha é marcada pela irregularidade, com duas vitórias, cinco empates e duas derrotas.
A troca no comando técnico surge como tentativa de reação em um momento importante da competição. A chegada de Marcelo Frigerio indica a busca por ajustes rápidos para recolocar a equipe na briga por uma vaga no G8.
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Sequência das equipes
Na próxima rodada, o Santos terá mais um desafio fora de casa. A equipe enfrenta o Fluminense no sábado, dia 9, às 16h, no estádio Luso-Brasileiro. Já o Internacional, embalado pela vitória, encara o Botafogo na segunda-feira, dia 11, às 18h, no Sesc Campestre, em Porto Alegre.
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