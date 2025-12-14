Sem espaço, goleira deixa o Corinthians: 'É dolorido'

Terceira opção de Lucas Piccinato, a goleira Kemelli se despediu do Corinthians após o vice-campeonato paulista, neste domingo (14). Ela foi relacionada para 10 jogos em 2025 e buscará mais espaço no novo destino.

Aos 26 anos, Kemelli encerra uma passagem de cinco temporadas pelo Corinthians, período em que disputou 57 partidas e conquistou sete títulos: dois Campeonatos Paulistas, dois Brasileiros, uma Libertadores e duas Supercopas do Brasil. Apesar do currículo vencedor, a falta de oportunidades pesou na decisão.

— É dolorido. Infelizmente, às vezes os ciclos se encerram. Também não estou tendo muito espaço e eu sei do meu potencial, quero muito jogar. Quem sabe buscar uma vaga na Seleção. Sou nova — afirmou, no Estádio Canindé. Recentemente, o Corinthians renovou com as goleiras Lelê e Nicole.

— Dói meu coração, porque o Corinthians foi minha casa por cinco anos. Aqui eu aprendi a vencer, me tornei uma goleira e uma pessoa muito melhor. O carinho fica, o amor, e quem sabe lá na frente a gente possa se encontrar — completou ela.

Kemelli deve trocar Corinthians pelo Fluminense

Sobre o futuro, a atleta manteve o mistério, mas confirmou que seguirá fora do estado de São Paulo.

— Já tenho um destino, em breve vou poder falar. Tem que ter um mistério, né? Mas não é um clube de São Paulo. Vou demorar um pouquinho para voltar para São Paulo até digerir o Corinthians — disse. Segundo apuração do 'Meu Timão', trata-se do Fluminense, que perderá a titular Cláudia para o Cruzeiro.

Kemelli fez questão de agradecer o apoio da torcida corinthiana.

— Entrega nunca faltou. Agradeço por esses anos, por todo o carinho do torcedor, cada cobrança sendo feita. Eu sempre vou respeitar e amar muito esse clube — finalizou.