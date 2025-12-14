Nem toda temporada termina com todos os títulos possíveis, mas deixa recados importantes. Foi com esse tom que Gabi Zanotti analisou o ano do Corinthians após o encerramento da temporada 2025, com o vice-campeonato paulista deste domingo (14).

A meio-campista usou as redes sociais para refletir sobre o desempenho da equipe ao longo do calendário, mesmo com conquistas de peso no futebol feminino nacional e continental.

— A temporada teve muitos altos e baixos, com um futebol pouco convincente em vários momentos. Ainda assim, conquistamos os títulos mais importantes do ano, o Brasileiro e a Libertadores, além da tão sonhada vaga para o Mundial de Clubes — afirmou a camisa 10.

As Brabas foram campeão do Paulistão e da Libertadores Feminina, mas ficaram com o vice do Paulistão e da Supercopa do Brasil. A única competição do ano que o Corinthians não chegou à final foi a Copa do Brasil.

Gabi Zanotti alerta sobre acomodação no Corinthians

Apesar do saldo positivo em taças, Zanotti reforçou que o desempenho precisa ser analisado com mais profundidade. Segundo a atleta, os títulos não podem mascarar os pontos de atenção para o futuro.

— Precisamos assumir as responsabilidades e entender que dois títulos não podem servir de acomodação. O Corinthians é gigante e precisamos de mais — completou.

A jogadora também fez questão de destacar o apoio da torcida ao longo de 2025, especialmente nos momentos decisivos.

— Fica o agradecimento à Fiel, que apoiou durante todo o ano e, principalmente hoje, por acreditar até o fim no jogo mais duro da temporada — escreveu.

Em números, Gabi Zanotti encerrou 2025 como uma das principais referências do elenco. Foram 39 jogos disputados com a camisa do Corinthians, 18 gols marcados e duas assistências, números que a consolidaram como artilheira do Timão na temporada.