Torcedora do Bahia acompanha o time pela primeira vez em São Paulo: ‘Orgulho’
Corinthians e Bahia se enfrentaram no Pacaembu nesta sexta-feira (15)
Classificado às quartas de final do Brasileirão Feminino pela primeira vez, o Bahia foi eliminado para o Corinthians nesta sexta-feira (15), após derrota por 2 a 0 no Pacaembu. Apesar de se despedir da competição, a campanha das Mulheres de Aço é motivo de orgulho para torcedores como Ane Jenifer, 25, que trabalha como analista de suporte computacional.
Natural de Salvador (BA), Ane cresceu em uma família tricolor, com exceção da mãe, e se mudou para a capital paulista há três anos.
— É a primeira vez que eu consegui vir em um jogo do meu time, seja tanto o feminino ou o masculino. Foi bom vir pra prestigiar o futebol feminino e também ver o meu time — conta ela.
O Bahia é o primeiro clube nordestino a chegar na segunda fase da primeira divisão do futebol nacional. Para Ane, a evolução deve continuar.
— Uma pena que não ganhou, mas estarei torcendo do mesmo jeito. Mas o Bahia chegou longe, primeira vez que a gente chega nas quartas, com a sensação mesmo de ser eliminado por um time que é favorito. A sensação é de orgulho de ver o meu time na parte feminina evoluindo muito, tendo mais visibilidade, que é o que a gente quer que o futebol feminino hoje — completa a torcedora.
Agora, o Bahia se concentra no Campeonato Baiano e na disputa da Copa do Brasil Feminina. O Tricolor terá pela frente o Atlético Mineiro.
FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS 2 X 0 BAHIA
QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025
📆 Data e horário: sexta-feira, 15 de agosto (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
Público presente: 1.374
⚽ Gols: Erika (1T/ 21’) e Duda Sampaio (2T/46’)
CORINTHIANS: Nicole; Erika, Thaís Regina, Thaís Ferreira; Yaya (Andressa Alves), Letícia Monteiro (Duda Sampaio), Vic Albuquerque e Tamires (Juliete); Gabi Zanotti (Ariel Godoy), Jaqueline e Jhonson (Day Rodríguez). Técnico: Lucas Piccinato.
BAHIA: Yanne; Mila Santos (Ángela Gómez), Nalon, Tchula; Suelen, Ju Oliveira (Gica), Ary (Isa Fernandes) e Cássia; Kaiuska (Vilma), Rhaizza e Wendy (Juliana). Técnico: Felipe Freitas.
