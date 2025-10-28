Com mudanças, Seleção feminina é escalada para encarar a Itália em amistoso
Tainá Maranhão será titular pela primeira vez
O Brasil entra em campo nesta terça-feira (28), às 14h15 (horário de Brasília), contra a Itália, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália. A partida será exibida nos canais Globo, GE TV e Sportv. Clique para assistir no Sportv.
O técnico Arthur Elias promoveu uma série de alterações para a partida. Com objetivo de rodar a equipe e dar mais minutagem às atletas, a Seleção entra em campo com: Lorena; Bruninha, Isa Haas, Mariza e Yasmim; Laís Estevam, Ary Borges e Luany; Jheniffer, Amanda Gutierres e Tainá Maranhão
A Itália, por sua vez, também fez algumas alterações em relação ao time que empatou com o Japão no último confronto. O time que entra em campo com Durante; Lenzini, Salvai, Linari e Soffia; Tomaselli, Schatzer e Greggi; Oliviero, Cantore e Piemonte.
BRASIL X ITÁLIA – AMISTOSO INTERNACIONAL
- 📅 Data: terça-feira, 28 de outubro, às 14h15
- 🏟️ Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (Itália)
- ⏰ Horário: 14h15 (de Brasília)
- 📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), GE TV (Youtube) e SporTV (canal fechado)
ARBITRAGEM
- Árbitra: Olivia Tschon (AUT)
- Assistente 1: Amina Sarah Gutschi (AUT)
- Assistente 2: Linda Achmüller (AUT)
- Quarta árbitra: Martina Molinaro (ITA)
⚽ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
BRASIL: Lorena; Bruninha, Isa Haas, Mariza e Yasmim; Laís Estevam, Ary Borges e Luany; Jheniffer, Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.
ITÁLIA: Durante; Lenzini, Salvai, Linari e Soffia; Tomaselli, Schatzer e Greggi; Oliviero, Cantore e Piemonte. Técnica: Andrea Soncin.
