O Brasil entra em campo nesta terça-feira (28), às 14h15 (horário de Brasília), contra a Itália, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália. A partida será exibida nos canais Globo, GE TV e Sportv. Clique para assistir no Sportv.

O técnico Arthur Elias promoveu uma série de alterações para a partida. Com objetivo de rodar a equipe e dar mais minutagem às atletas, a Seleção entra em campo com: Lorena; Bruninha, Isa Haas, Mariza e Yasmim; Laís Estevam, Ary Borges e Luany; Jheniffer, Amanda Gutierres e Tainá Maranhão

A Itália, por sua vez, também fez algumas alterações em relação ao time que empatou com o Japão no último confronto. O time que entra em campo com Durante; Lenzini, Salvai, Linari e Soffia; Tomaselli, Schatzer e Greggi; Oliviero, Cantore e Piemonte.

BRASIL X ITÁLIA – AMISTOSO INTERNACIONAL

📅 Data: terça-feira, 28 de outubro, às 14h15

🏟️ Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (Itália)

⏰ Horário: 14h15 (de Brasília)

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), GE TV (Youtube) e SporTV (canal fechado)

ARBITRAGEM

Árbitra: Olivia Tschon (AUT) Assistente 1: Amina Sarah Gutschi (AUT) Assistente 2: Linda Achmüller (AUT) Quarta árbitra: Martina Molinaro (ITA)

⚽ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BRASIL: Lorena; Bruninha, Isa Haas, Mariza e Yasmim; Laís Estevam, Ary Borges e Luany; Jheniffer, Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.

ITÁLIA: Durante; Lenzini, Salvai, Linari e Soffia; Tomaselli, Schatzer e Greggi; Oliviero, Cantore e Piemonte. Técnica: Andrea Soncin.