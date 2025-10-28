menu hamburguer
Com mudanças, Seleção feminina é escalada para encarar a Itália em amistoso

Tainá Maranhão será titular pela primeira vez

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/10/2025
13:23
Vestiário da Seleção Brasileira em Brasil x Itália. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
imagem cameraVestiário da Seleção Brasileira em Brasil x Itália. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
O Brasil entra em campo nesta terça-feira (28), às 14h15 (horário de Brasília), contra a Itália, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, na Itália. A partida será exibida nos canais Globo, GE TV e Sportv. Clique para assistir no Sportv.

O técnico Arthur Elias promoveu uma série de alterações para a partida. Com objetivo de rodar a equipe e dar mais minutagem às atletas, a Seleção entra em campo com: Lorena; Bruninha, Isa Haas, Mariza e Yasmim; Laís Estevam, Ary Borges e Luany; Jheniffer, Amanda Gutierres e Tainá Maranhão

Vestiário da Seleção feminina. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
A Itália, por sua vez, também fez algumas alterações em relação ao time que empatou com o Japão no último confronto. O time que entra em campo com Durante; Lenzini, Salvai, Linari e Soffia; Tomaselli, Schatzer e Greggi; Oliviero, Cantore e Piemonte.

Girelli marca duas vezes e Itália está na semifinal da Eurocopa Feminina. (Foto: Itália/Divulgação)
BRASIL X ITÁLIA – AMISTOSO INTERNACIONAL

  • 📅 Data: terça-feira, 28 de outubro, às 14h15
  • 🏟️ Local: Estádio Ennio Tardini, em Parma (Itália)
  • ⏰ Horário: 14h15 (de Brasília)
  • 📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), GE TV (Youtube) e SporTV (canal fechado)

ARBITRAGEM

  1. Árbitra: Olivia Tschon (AUT)
  2. Assistente 1: Amina Sarah Gutschi (AUT)
  3. Assistente 2: Linda Achmüller (AUT)
  4. Quarta árbitra: Martina Molinaro (ITA)

ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

BRASIL: Lorena; Bruninha, Isa Haas, Mariza e Yasmim; Laís Estevam, Ary Borges e Luany; Jheniffer, Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.

ITÁLIA: Durante; Lenzini, Salvai, Linari e Soffia; Tomaselli, Schatzer e Greggi; Oliviero, Cantore e Piemonte. Técnica: Andrea Soncin.

