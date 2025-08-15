Artilheira do Bahia na temporada, com seis gols, Rhaizza chega embalada para o duelo decisivo contra o Corinthians, pelo Brasileirão Feminino. As equipes entram em campo nesta sexta-feira (15), às 21h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final, na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), e conta com transmissão do Sportv.

A atacante destacou que vive um período natural para quem tem faro de gol e que a forma de jogar do time potencializou ainda mais seu rendimento.

— Sempre marquei muitos gols. Logicamente que há fases e fases, mas isso é o que faço normalmente. A forma como a equipe vem jogando contribui para esse bom momento — afirmou.

Rhaizza marcou o gol do Bahia no jogo de ida, que terminou em 2 a 1 para o Corinthians. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Bahia precisa vencer o Corinthians no Pacaembu

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Bahia precisa vencer o Corinthians no Pacaembu. Sobre a semana de preparação, Rhaizza contou que os treinos foram intensos e reforçou o peso da partida para o elenco. Segundo ela, o grupo está pronto para “lutar pelo triunfo” e buscar a classificação.

A atacante evitou dar detalhes sobre o que precisa ser corrigido em relação ao jogo de ida, mas garantiu que a comissão técnica e as jogadoras fizeram o melhor período de preparação possível para encarar o Corinthians novamente.

Em relação à renovação de contrato, Rhaizza disse que não se preocupa com isso no momento. Ela reconheceu que, ao se destacar num torneio importante, é natural receber sondagens, mas garantiu que o foco está totalmente voltado para o campo.

O orgulho de defender o Bahia é, para ela, um dos motores dessa temporada. “Vestir uma camisa dessa grandeza é uma honra. Ser campeã de uma competição por um clube tão imenso e apaixonante é um sonho, mas falta bastante ainda”, destacou.