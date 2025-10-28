Brasil encara China em decisão do Mundial Feminino sub-17
Seleções disputam oitavas de final nesta terça-feira (28), às 12h30
A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 encara a China nesta terça-feira (28), às 12h30 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Sub-17, no Marrocos. A partida terá transmissão ao vivo pela FIFA+ e CazéTV.
A técnica Rilany Silva falou sobre o confronto decisivo com as chinesas.
— Espero que a gente tenha maior eficácia contra a China. O volume de jogo e as chances criadas existem. A gente precisa concretizar, ter mais convicção nessas ações. Estamos jogando futebol com qualidade e fazendo com que as pessoas nos olhem com respeito. Isso é mérito do que elas estão fazendo em campo, agora precisamos matar o jogo e ser muito eficaz nessa última bola —, destacou Rilany.
A campanha do Brasil
Depois de encerrar a fase de grupos como segunda colocada do Grupo A — com vitória por 3 a 0 sobre o Marrocos, empate em 1 a 1 com a Costa Rica e derrota apertada por 4 a 3 para a Itália —, o Brasil quer mostrar todo o seu poder ofensivo e avançar no mata-mata.
A China vem confiante, após goleada por 4 a 0 sobre o Equador, mas o Brasil aposta na evolução apresentada na fase de grupos e na intensidade do trabalho final para avançar às quartas de final.
Preparação para o confronto
No último treino, realizado nesta segunda-feira (27), no Complexo Esportivo Mohammed VI, a técnica Rilany Silva comandou um trabalho técnico-tático focado nas características da seleção chinesa.
As jogadoras reforçaram finalizações, tomada de decisão e simulações de situações reais de ataque, buscando corrigir detalhes deixados pela fase de grupos. As brasileiras também treinaram cobranças de pênaltis, já que qualquer empate leva a decisão para as penalidades.
