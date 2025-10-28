menu hamburguer
Futebol Feminino

Brasil encara China em decisão do Mundial Feminino sub-17

Seleções disputam oitavas de final nesta terça-feira (28), às 12h30

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 28/10/2025
06:40
Brasil está no mata-mata da Itália. (Foto: Fabio Souza / CBF)
imagem cameraBrasil está no mata-mata do Mundial Feminino sub-17. (Foto: Fabio Souza / CBF)
A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 encara a China nesta terça-feira (28), às 12h30 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Sub-17, no Marrocos. A partida terá transmissão ao vivo pela FIFA+ e CazéTV.

A técnica Rilany Silva falou sobre o confronto decisivo com as chinesas.

— Espero que a gente tenha maior eficácia contra a China. O volume de jogo e as chances criadas existem. A gente precisa concretizar, ter mais convicção nessas ações. Estamos jogando futebol com qualidade e fazendo com que as pessoas nos olhem com respeito. Isso é mérito do que elas estão fazendo em campo, agora precisamos matar o jogo e ser muito eficaz nessa última bola —, destacou Rilany.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A campanha do Brasil

Depois de encerrar a fase de grupos como segunda colocada do Grupo A — com vitória por 3 a 0 sobre o Marrocos, empate em 1 a 1 com a Costa Rica e derrota apertada por 4 a 3 para a Itália —, o Brasil quer mostrar todo o seu poder ofensivo e avançar no mata-mata.

A China vem confiante, após goleada por 4 a 0 sobre o Equador, mas o Brasil aposta na evolução apresentada na fase de grupos e na intensidade do trabalho final para avançar às quartas de final.

➡️ Seleção Brasileira perde Angelina e busca solução no meio para duelo com a Itália

Brasil foi derrotado pela Itália. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Brasil foi derrotado pela Itália. (Foto: Fabio Souza / CBF)

Preparação para o confronto

No último treino, realizado nesta segunda-feira (27), no Complexo Esportivo Mohammed VI, a técnica Rilany Silva comandou um trabalho técnico-tático focado nas características da seleção chinesa.

As jogadoras reforçaram finalizações, tomada de decisão e simulações de situações reais de ataque, buscando corrigir detalhes deixados pela fase de grupos. As brasileiras também treinaram cobranças de pênaltis, já que qualquer empate leva a decisão para as penalidades.

