Futebol Feminino

No Pacaembu, Corinthians e Bahia duelam pelo Brasileirão Feminino; confira as escalações

Equipes disputam vaga na semifinal do campeonato

Corinthians e Bahia se enfrentam no Pacaembu pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Corinthians e Bahia se enfrentam no Pacaembu pelo Brasileirão Feminino. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/08/2025
21:17
  • Matéria
  Mais Notícias

Corinthians e Bahia entram em campo nesta sexta-feira (15), às 21h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. A bola rola na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), e conta com transmissão do Sportv.

No jogo de ida, realizado em Aracaju, o Corinthians venceu o primeiro jogo por 2 a 1, com gols de Gi Fernandes e Gabi Zanotti. Rhaizza balançou as redes para o time de Salvador.

➡️ Rhaizza projeta decisão contra o Corinthians e comemora momento artilheiro no Bahia

Para a partida decisiva, Lucas Piccinato optou por retomar o time titular, após poupar diante da Ferroviária, no meio de semana, pelo Paulistão. A equipe entra em campo com: Nicole; Erika, Thaís Regina, Thaís Ferreira; Yaya, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti, Jaqueline e Jhonson.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Bahia também entra em campo com força máxima. Felipe Freitas escalou Yanne; Mila Santos, Nalon, Tchula; Suelen, Ju Oliveira, Ary e Cássia; Kaiuska, Rhaizza e Wendy.

CORINTHIANS X BAHIA
QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

📆 Data e horário: sexta-feira, 15 de agosto (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Pacaembu, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Nicole; Erika, Thaís Regina, Thaís Ferreira; Yaya, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti, Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
BAHIA: Yanne; Mila Santos, Nalon, Tchula; Suelen, Ju Oliveira, Ary e Cássia; Kaiuska, Rhaizza e Wendy. Técnico: Felipe Freitas.

