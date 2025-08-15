No Pacaembu, Corinthians e Bahia duelam pelo Brasileirão Feminino; confira as escalações
Equipes disputam vaga na semifinal do campeonato
Corinthians e Bahia entram em campo nesta sexta-feira (15), às 21h (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino. A bola rola na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), e conta com transmissão do Sportv.
No jogo de ida, realizado em Aracaju, o Corinthians venceu o primeiro jogo por 2 a 1, com gols de Gi Fernandes e Gabi Zanotti. Rhaizza balançou as redes para o time de Salvador.
Para a partida decisiva, Lucas Piccinato optou por retomar o time titular, após poupar diante da Ferroviária, no meio de semana, pelo Paulistão. A equipe entra em campo com: Nicole; Erika, Thaís Regina, Thaís Ferreira; Yaya, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti, Jaqueline e Jhonson.
O Bahia também entra em campo com força máxima. Felipe Freitas escalou Yanne; Mila Santos, Nalon, Tchula; Suelen, Ju Oliveira, Ary e Cássia; Kaiuska, Rhaizza e Wendy.
CORINTHIANS X BAHIA
QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025
📆 Data e horário: sexta-feira, 15 de agosto (horário de Brasília)
📍 Local: Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Sportv
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS: Nicole; Erika, Thaís Regina, Thaís Ferreira; Yaya, Letícia Monteiro, Vic Albuquerque e Tamires; Gabi Zanotti, Jaqueline e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
BAHIA: Yanne; Mila Santos, Nalon, Tchula; Suelen, Ju Oliveira, Ary e Cássia; Kaiuska, Rhaizza e Wendy. Técnico: Felipe Freitas.
