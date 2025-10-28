Operação policial no Rio retira Brasil x Itália da programação da Globo
Emissora prioriza transmissão de megaoperação carioca
A TV Globo não está transmitindo o jogo amistoso entre as seleções femininas do Brasil e da Itália para o público do Rio de Janeiro nesta terça-feira (28), pois a emissora decidiu priorizar a cobertura jornalística da operação policial em andamento em diversas comunidades da capital fluminense. A partida continua sendo exibida normalmente para telespectadores do restante do país.
Mais detalhes da operação no Rio de Janeiro
A decisão de interromper a programação esportiva na região foi tomada em função da megaoperação que mobiliza cerca de 2.500 agentes das polícias Militar e Civil no Rio de Janeiro. A emissora substituiu o jogo por um plantão especial do jornalismo para acompanhar os desdobramentos da ação nas comunidades cariocas.
A operação policial, que ocorre em várias comunidades da capital fluminense, tem como objetivo desarticular facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Autoridades já confirmaram 60 mortos, 81 presos e 75 fuzis apreendidos na operação.
Onde moradores do Rio podem assistir a Brasil x Itália?
Torcedores cariocas que desejam assistir ao amistoso da Seleção Brasileira feminina têm alternativas disponíveis. A partida pode ser acompanhada pelo serviço de streaming Globoplay ou pelos Canais SporTV, que mantêm a transmissão esportiva regular do confronto.
A cobertura jornalística da operação policial continuará sendo priorizada pela TV Globo no Rio de Janeiro enquanto a situação nas comunidades afetadas permanecer crítica.
