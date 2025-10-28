menu hamburguer
Fora de Campo

Operação policial no Rio retira Brasil x Itália da programação da Globo

Emissora prioriza transmissão de megaoperação carioca

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/10/2025
15:05
Opereção Estado x CV para Rio de Janeiro
imagem cameraOpereção Estado x CV para Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/X)
  Matéria
  • Mais Notícias

A TV Globo não está transmitindo o jogo amistoso entre as seleções femininas do Brasil e da Itália para o público do Rio de Janeiro nesta terça-feira (28), pois a emissora decidiu priorizar a cobertura jornalística da operação policial em andamento em diversas comunidades da capital fluminense. A partida continua sendo exibida normalmente para telespectadores do restante do país.

Mais detalhes da operação no Rio de Janeiro

A decisão de interromper a programação esportiva na região foi tomada em função da megaoperação que mobiliza cerca de 2.500 agentes das polícias Militar e Civil no Rio de Janeiro. A emissora substituiu o jogo por um plantão especial do jornalismo para acompanhar os desdobramentos da ação nas comunidades cariocas.

A operação policial, que ocorre em várias comunidades da capital fluminense, tem como objetivo desarticular facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Autoridades já confirmaram 60 mortos, 81 presos e 75 fuzis apreendidos na operação.

Onde moradores do Rio podem assistir a Brasil x Itália?

Torcedores cariocas que desejam assistir ao amistoso da Seleção Brasileira feminina têm alternativas disponíveis. A partida pode ser acompanhada pelo serviço de streaming Globoplay ou pelos Canais SporTV, que mantêm a transmissão esportiva regular do confronto.

A cobertura jornalística da operação policial continuará sendo priorizada pela TV Globo no Rio de Janeiro enquanto a situação nas comunidades afetadas permanecer crítica.

ao vivo brasil x itália feminino amistoso
Brasil x Itália é removido da Globo do Rio de Janeiro em função de transmissão de operação policial (Foto: Reprodução/GE TV)

