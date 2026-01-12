Uma das principais referências na formação de atletas do futebol feminino no Paraná, o Toledo Esporte Clube oficializou uma parceria com a Soxxer voltada ao fortalecimento da modalidade na base e no profissional. O acordo foi assinado nesta segunda-feira (12) e passa a vigorar oficialmente a partir do dia 20 de janeiro.

A Soxxer é um projeto dedicado exclusivamente ao futebol feminino, criado há cerca de três anos por Roberto Bonnet, ex-dirigente ligado ao Athletico Paranaense. Com atuação social e esportiva, a iniciativa trabalha da base ao alto rendimento, oferecendo estrutura, acompanhamento e oportunidades para meninas no Brasil e no exterior, com núcleos também na Inglaterra e em Portugal.

A aproximação entre as partes começou há cerca de duas semanas, a partir do interesse da Soxxer em ampliar sua atuação no futebol feminino, após experiências em outras frentes da modalidade.

— A Soxxer já vinha fazendo um trabalho muito bom no futebol feminino, inclusive com parcerias no futsal. Eles se aproximaram do nosso trabalho, começaram as conversas, trocamos ideias e fomos amadurecendo essa parceria — explicou Jaime Leal Lira, responsável pelo projeto do Toledo.

— Hoje estamos confirmando essa parceria por meio de contrato, que entra oficialmente em vigor a partir do dia 20. Acreditamos que tem tudo para ser um projeto de muito sucesso — completou.

A retomada da base feminina é vista como um passo estratégico para o Toledo, que em 2025 manteve apenas a equipe adulta, após uma pausa temporária nas categorias inferiores.

— A gente tentou, mas viu que não dá para parar a base. É dali que saem as jogadoras. A parceria chega justamente para permitir essa retomada, com mais estrutura e condições de trabalho — destacou.

Clube formador de nomes da Seleção

O Toledo ganhou projeção nacional por ser o clube por revelar a atacante Jhonson e a goleira Cláudia, ambas atletas da Seleção Brasileira principal. Jhonson chegou ao clube ainda entre os 14 e 15 anos e permaneceu até os 17, período em que construiu praticamente toda a sua base esportiva.

— A Jhonson se revelou para o mundo enquanto ainda estava aqui. Ela foi convocada para a Seleção Sub-17 jogando pelo Toledo, disputou Sul-Americano, foi artilheira da competição, jogou Mundial e chegou à Sub-20 ainda como nossa atleta — relembrou.

A transferência para o Corinthians ocorreu já no fim da formação, em um modelo de parceria entre os clubes.

— O Corinthians deu sequência à carreira dela, mas a base toda foi construída aqui. Hoje ela está na Seleção principal, assim como a Cláudia, que também passou pelo Toledo no mesmo período — completou.

Jhonson no Toledo. (Foto: Reprodução/internet)

A goleira Cláudia iniciou no clube aos 15 anos, passou por Grêmio e Fluminense e segue figurando entre os nomes da Seleção Brasileira. Além delas, o Toledo contabiliza ao menos outras cinco atletas com histórico em seleções de base, além de jogadoras espalhadas por clubes como Santos, Corinthians, Internacional, Grêmio, Fluminense, Athletico-PR e Coritiba.

— Nós temos, no mínimo, umas 20 atletas reveladas atuando em grandes clubes do Brasil. Acreditamos ser o clube que mais revela jogadoras no Paraná e um dos principais do país nesse aspecto — afirmou.

Estrutura e impacto da parceria para o Toledo

Segundo o clube, a parceria com a Soxxer vai além do apoio esportivo. O acordo prevê auxílio em áreas como logística, material esportivo e aporte financeiro, fundamentais para a manutenção das categorias de base.

— Recebemos atletas do Brasil inteiro. Isso envolve alojamento, alimentação, transporte, funcionários, contas básicas. O custo é muito alto. Ter um parceiro assim nos ajuda a aliviar essas despesas e focar exclusivamente no futebol feminino — explicou.

Com mais de 15 anos de experiência no futebol feminino, incluindo passagens internacionais do coordenador do projeto por países como Japão e Hungria, o Toledo aposta que a união entre a expertise do clube e o suporte da Soxxer permitirá uma nova fase na formação de atletas.

— É uma parceria que une pessoas sérias, que pensam o futebol feminino a longo prazo. Isso faz toda a diferença para quem trabalha com base — concluiu.