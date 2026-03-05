A meio-campista Letícia Pinho nasceu em 2010 e tornou-se a atleta mais jovem a estrear pelo time profissional do Flamengo nesta temporada. Mais do que entrar em campo, ela aproveitou bem a oportunidade: marcou dois gols na Copa Rio diante do Heips, em 23 de fevereiro.

continua após a publicidade

Desde segunda-feira (2) até quinta-feira (5), o Lance! publica uma série especial de entrevistas exclusivas com jogadoras em formação no Rubro-Negro. As matérias destacam histórias, desafios e expectativas das jovens.

➡️ 'Minha maior qualidade é ser resiliente', diz Ana Papel, joia do Flamengo

Trajetória até o Flamengo

Criada na Tijuca, na zona norte do Rio, ela atua como camisa 8, função que exige leitura de jogo e chegada à área. Na estreia pelo profissional, saiu do banco e marcou duas vezes na vitória por 7 a 0.

continua após a publicidade

— É muito bom começar o ano podendo estrear no profissional e fazer dois gols — descreve, em entrevista ao Lance!.

Letícia trata a promoção como etapa natural de um processo que ainda passa pela base. Ela integra o sub-20 e reconhece o salto dado ao alcançar o elenco principal antes da maioridade.

— Sou muito nova ainda. Quero jogar o sub-20, disputar Copinha, Brasileiro e conquistar títulos — estabelece a jovem. — Senti a emoção do momento e de estar ao lado de grandes jogadoras. Fico muito feliz de poder participar disso — completa.

continua após a publicidade

Antes de chegar ao Rubro-Negro, teve passagem pelo Botafogo, onde atuou principalmente no futsal. A mudança para a Gávea ampliou as oportunidades no campo e acelerou o desenvolvimento.

Ambidestra, admite preferência pelo pé direito, mas os dois gols na estreia foram marcados com a esquerda.

"Sou destra, mas se a bola vem na esquerda, tem que bater de esquerda", diz ela. Entre as referências, cita o alemão Toni Kroos. Ela foi convocada para a Seleção Brasileira sub-17 por Rilany Silva.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Letícia Pinho comemora gol pelo Flamengo contra o Heips. (Foto: Julliana Nascimento / CRF)

Fora de campo, a rotina é dividida com o primeiro ano do ensino médio. Letícia sai mais cedo da escola para chegar ao centro de treinamento.

— É complicado conciliar, mas dá. Saio da escola direto para o treino. O suporte familiar é constante. Os pais acompanham jogos e treinos desde os tempos de futsal.

— Eles estão sempre por perto. Dedicam a vida deles a mim. Isso faz muita diferença — finaliza Letícia.

+ Aposte na vitória do Flamengo no Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável