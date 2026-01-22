Os 16 clubes da Série A1 do Brasileirão Feminino estamparam 92 patrocinadores distintos em seus uniformes ao longo da temporada 2025, segundo a pesquisa Mapa do Patrocínio Feminino, feita em parceria do Ibope e com a Repucom.

continua após a publicidade

— Tratar o Brasileirão Feminino como um ativo secundário já não encontra respaldo nos dados. Metade das marcas atua exclusivamente na modalidade feminina, sinalizando que o futebol feminino deixou de ser um complemento do masculino e se consolidou como uma plataforma própria de construção de marca, valores e relacionamento — diz Danilo Amâncio, coordenador de marketing da IBOPE REPUCOM.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Destaques da pesquisa

Entre os segmentos mais presentes, o setor financeiro lidera com 13 marcas únicas, seguido de perto pelo mercado de apostas, que aparece com 11 patrocinadores. Na sequência vêm Serviços de Saúde (8 marcas), Tecnologia e Aplicativos (6) e Higiene Pessoal e Beleza (5). Somados, esses cinco segmentos concentram 47% de todas as marcas patrocinadoras estampadas nas camisas em 2025.

continua após a publicidade

O Setor Financeiro , líder em marcas únicas em 2025, totalizou 13 marcas diferentes distribuídas em 14 contratos. O setor " Higiene Pessoal e Beleza ", que não aparece nos acordos dos clubes masculinos do Brasileirão, registrou cinco patrocínios de cinco marcas diferentes entre os clubes femininos. 10 patrocínios foram encerrados em 2025, 14 a menos que o registrado em clubes da Série A (24). O Grêmio liderou, com o encerramento de 4 contratos. Somente dois acordos foram pontuais entre as equipes femininas na temporada de 2025, volume 93% inferior ao observado nos clubes masculinos, com 30 pontuais. Ao todo, 11 marcas diferentes do segmento de Apostas estamparam 12 das 16 equipes do Brasileirão Série A1 na temporada de 2025, volume 39% menor em relação ao registrado nos clubes da Série A masculina (18).

➡️ Conheça o Corinthian-Casuals, clube que inspirou o Corinthians e oferece desconto para torcedores apoiarem as Brabas

Patrocínio máster no Brasileirão Feminino

Quando o recorte é por espaço no uniforme, a propriedade Máster segue como a mais valorizada e utilizada pelas equipes femininas. Em 2025, 16 marcas diferentes ocuparam o principal espaço da camisa.

Dos 20 acordos que passaram pela propriedade Máster em 2025, três rescindiram ao longo da temporada. Volume similar ao observado nos clubes masculinos, que teve uma baixa de quatro contratos.

continua após a publicidade