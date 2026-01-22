O time feminino do Corinthians está em Londres, na Inglaterra, para a disputa da Copa dos Campeões Feminina. Apesar dos mais de 9.000 km que separam a capital londrina de São Paulo, as distâncias são encurtadas por uma relação histórica: o Corinthian Casuals inspirou a criação do 'irmão' brasileiro. Por isso, torcedores do Casuals terão 20% de desconto no ingresso para jogos das Brabas.

continua após a publicidade

A relação, inclusive, já motivou encontros. Em 2015, os brasileiros venceram ingleses por 3 a 0 em Itaquera - a repercussão, inclusive, gerou um documentário lançado anos depois na Inglaterra. Agora, a relação ganha um novo capítulo com a disputa do torneio: as Brabas acompanharão in loco a partida entre o time local e o Abbey Rangers no próximo sábado (24).

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthian Casuals

Fundado em 1882 na Grande Londres, o Corinthian-Casuals nasceu da fusão de dois clubes históricos do futebol amador inglês — Corinthian (1882) e Casuals (1883) — símbolos de fair play no esporte. Após a pausa forçada pela Segunda Guerra Mundial, o clube se consolidou na Isthmian League e viveu seu primeiro grande momento nos anos 1950, com o título da Surrey Senior Cup (1953/54) e o vice-campeonato da FA Amateur Cup, disputada em Wembley.

continua após a publicidade

➡️ Empresa de Michele Kang entra como parceira da Copa dos Campeões Feminina

Entre altos e baixos esportivos nas décadas seguintes, o Corinthian-Casuals construiu uma identidade marcada pela histórica relação com o Corinthians, do Brasil, incluindo três amistosos ao longo da história: o primeiro em 1988 com Sócrates atuando pelas duas equipes (vencido por 1 a 0 pelo Timão), o segundo em 2001, com vitória por 9 a 0 do Corinthians e que voltou a acontecer anos depois, em 2015, mantendo o retrospecto positivo para o Alvinegro do Parque São Jorge.

Dono do King George's Field desde 1988, o clube segue ativo no futebol semiprofissional inglês, atualmente na Combined Counties League Premier Division South.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional