Celebrado em 14 de janeiro, o Dia do Treinador lança luz sobre quem está à frente dos projetos esportivos do futebol feminino brasileiro. No Brasileirão Feminino, a composição atual das comissões técnicas mostra um cenário majoritariamente masculino, embora com presença feminina em cargos de comando.

O levantamento considera os treinadores anunciados até o momento, sem confirmação de que todos seguirão no cargo ao longo da temporada. Atualmente, 18 equipes disputam a elite do Brasileirão Feminino. Deste total, duas são comandadas por mulheres e 16 por homens, conforme a configuração vigente.

Treinadores na elite do Brasileirão Feminino

Mulheres no comando técnico

2 treinadoras à frente de equipes da Série A:

Atlético-MG – Fabi Guedes

Palmeiras – Rosana Augusto

As duas profissionais representam a presença feminina no comando técnico da principal competição nacional. São elas: Fabi Guedes, do Atlético-MG, e Rosana Augusto, do Palmeiras.

Fabi Guedes está no comando do Atlético-MG feminino desde maio de 2024. (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

16 homens comandando equipes:

América-MG – Jorge Victor

Bahia – Felipe Freitas

Botafogo – Léo Goulart

Red Bull Bragantino – Humberto Simão

Corinthians – Lucas Piccinato

Cruzeiro – Jonas Urias

Ferroviária – Léo Mendes

Flamengo – Celso Silva

Fluminense – Saulo Silva

Grêmio – Cyro Leães

Internacional – Maurício Salgado

Juventude – Luciano Brandalise

Santos – Caio Couto

São Paulo – Thiago Viana

Vitória – Anderson Magalhães

– Anderson Magalhães Mixto – Adilson Galdino