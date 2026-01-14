Dia do Treinador: apenas 2 das 18 equipes do Brasileirão Feminino são comandadas por mulheres
Fabi Guedes, do Atlético-MG, e Rosana Augusto, do Palmeiras, são as únicas técnicas na elite do futebol feminino brasileiro
Celebrado em 14 de janeiro, o Dia do Treinador lança luz sobre quem está à frente dos projetos esportivos do futebol feminino brasileiro. No Brasileirão Feminino, a composição atual das comissões técnicas mostra um cenário majoritariamente masculino, embora com presença feminina em cargos de comando.
O levantamento considera os treinadores anunciados até o momento, sem confirmação de que todos seguirão no cargo ao longo da temporada. Atualmente, 18 equipes disputam a elite do Brasileirão Feminino. Deste total, duas são comandadas por mulheres e 16 por homens, conforme a configuração vigente.
Treinadores na elite do Brasileirão Feminino
Mulheres no comando técnico
2 treinadoras à frente de equipes da Série A:
- Atlético-MG – Fabi Guedes
- Palmeiras – Rosana Augusto
As duas profissionais representam a presença feminina no comando técnico da principal competição nacional. São elas: Fabi Guedes, do Atlético-MG, e Rosana Augusto, do Palmeiras.
16 homens comandando equipes:
- América-MG – Jorge Victor
- Bahia – Felipe Freitas
- Botafogo – Léo Goulart
- Red Bull Bragantino – Humberto Simão
- Corinthians – Lucas Piccinato
- Cruzeiro – Jonas Urias
- Ferroviária – Léo Mendes
- Flamengo – Celso Silva
- Fluminense – Saulo Silva
- Grêmio – Cyro Leães
- Internacional – Maurício Salgado
- Juventude – Luciano Brandalise
- Santos – Caio Couto
- São Paulo – Thiago Viana
- Vitória – Anderson Magalhães
- Mixto – Adilson Galdino
