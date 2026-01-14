menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Dia do Treinador: apenas 2 das 18 equipes do Brasileirão Feminino são comandadas por mulheres

Fabi Guedes, do Atlético-MG, e Rosana Augusto, do Palmeiras, são as únicas técnicas na elite do futebol feminino brasileiro

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/01/2026
18:06
Atualizado há 1 minutos
Fabi Guedes (à esquerda) e Rosana Augusto (à direita) treinam equipes do Brasileirão Feminino. (Foto: reprodução/internet)
imagem cameraFabi Guedes (à esquerda) e Rosana Augusto (à direita) treinam equipes do Brasileirão Feminino. (Foto: reprodução/internet)
Celebrado em 14 de janeiro, o Dia do Treinador lança luz sobre quem está à frente dos projetos esportivos do futebol feminino brasileiro. No Brasileirão Feminino, a composição atual das comissões técnicas mostra um cenário majoritariamente masculino, embora com presença feminina em cargos de comando.

O levantamento considera os treinadores anunciados até o momento, sem confirmação de que todos seguirão no cargo ao longo da temporada. Atualmente, 18 equipes disputam a elite do Brasileirão Feminino. Deste total, duas são comandadas por mulheres e 16 por homens, conforme a configuração vigente.

Treinadores na elite do Brasileirão Feminino

Mulheres no comando técnico

2 treinadoras à frente de equipes da Série A:

  • Atlético-MG – Fabi Guedes
  • Palmeiras – Rosana Augusto

As duas profissionais representam a presença feminina no comando técnico da principal competição nacional. São elas: Fabi Guedes, do Atlético-MG, e Rosana Augusto, do Palmeiras.

Fabi Guedes está no comando do Atlético-MG feminino desde maio de 2024. (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
Fabi Guedes está no comando do Atlético-MG feminino desde maio de 2024. (Foto: Daniela Veiga / Atlético)

16 homens comandando equipes:

  • América-MG – Jorge Victor
  • Bahia – Felipe Freitas
  • Botafogo – Léo Goulart
  • Red Bull Bragantino – Humberto Simão
  • Corinthians – Lucas Piccinato
  • Cruzeiro – Jonas Urias
  • Ferroviária – Léo Mendes
  • Flamengo – Celso Silva
  • Fluminense – Saulo Silva
  • Grêmio – Cyro Leães
  • Internacional – Maurício Salgado
  • Juventude – Luciano Brandalise
  • Santos – Caio Couto
  • São Paulo – Thiago Viana
  • Vitória – Anderson Magalhães
  • Mixto – Adilson Galdino
Lucas Piccinato comanda o Corinthians. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Lucas Piccinato comanda o Corinthians. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

