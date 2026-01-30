O Santos apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (30), na Vila Belmiro, os reforços do elenco feminino para a temporada 2026. As Sereias da Vila e se preparam para um calendário cheio, que inclui Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão Feminino.

continua após a publicidade

Ao todo, o clube confirmou nove contratações, mesclando juventude, experiência e nomes já consolidados no futebol brasileiro. Entre os destaques estão a atacante Eudimilla, que chega após passagem pelo Corinthians; a meia colombiana Yoreli Rincón, ex-Palmeiras; e Mariana Larroquette, atacante argentina com currículo internacional e passagens por clubes como River Plate, Orlando Pride e Newell's Old Boys.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

A lista também reforça setores considerados estratégicos, como a defesa e o gol. O Santos trouxe duas goleiras — Taty Amaro, de 30 anos, ex-Cruzeiro, e Mayara Nasbone, de 24, que estava no Internacional — além da zagueira Isa Cardoso, de 28 anos, ex-Nacional. Pelas laterais, chega Katrine Costa, de 27 anos, também ex-Inter.

continua após a publicidade

No meio-campo, além de Yoreli Rincón, o clube aposta em Vivian, de 28 anos, que vinha defendendo o Red Bull Bragantino, buscando dar mais consistência e criatividade ao setor.

— Esse ano, seguindo o nosso planejamento, teremos um ano de consolidação na primeira divisão. Estamos fazendo um trabalho muito planejado. Cada atleta foi pensada, estudada, para suprir nossas necessidades. Teremos uma equipe com nível cada vez mais alto — disse Thaís Picarte, coordenadora da modalidade no clube.

continua após a publicidade

— Trouxemos nove reforços que chegam em excelentes condições, que com certeza vão agregar com as Sereias — completou.

Reforços do Santos Feminino para 2026

Taty Amaro — goleira, 30 anos (ex-Cruzeiro) - Número da camisa: 31 Mayara Nasbone — goleira, 24 anos (ex-Internacional) - Número: 12 Letícia Santos — lateral, 31 anos (ex-Corinthians) - Número: 18 Isa Cardoso — zagueira, 28 anos (ex-Nacional) - Numeração: 6 Katrine Costa — lateral, 27 anos (ex-Internacional) - Número: 97 Vivian — meia, 28 anos (ex-Red Bull Bragantino) - Número: 25 Yoreli Rincón — meia, 32 anos (ex-Palmeiras) - Número: 70 Eudimilla — atacante, 24 anos (ex-Corinthians) - Número: 20 Mariana Larroquette — atacante, 33 anos (ex-Newell's Old Boys) - Número: 19

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos