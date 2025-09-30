Thaissan fala sobre realização em ver jogadoras do Daminhas brilhando pelo mundo
Treinadora é fundadora do projeto que formou Luany e Tarciane
As jogadoras Tarciane, do Lyonnes e Luany, do Atlético de Madrid possuem um denominador comum importante em sua carreira: ambas iniciaram no Daminhas da Bola, projeto fundado por Thaissan Passos. Com o objetivo inicial de proporcionar um ambiente que não teve quando jogava, o projeto se tornou referência na formação de atletas.
Em conversa com o Lance!, a treinadora deu sua visão sobre o futebol feminino do Rio de Janeiro, sobre a oportunidade da Copa do Mundo de 2027 e não escondeu a emoção ao falar de suas "filhas" fazendo sucesso no futebol internacional.
➡️ Lorena bate recorde, Dudinha e Tarciane marcam: como foi o fim de semana do futebol feminino
➡️ Europeus se derretem por atacante brasileira do Atlético de Madrid: ‘Imbatível’
Tarciane e Luany levam a bandeira do Daminhas para o mundo
— Esse projeto sempre foi, na minha cabeça, alguma coisa que realmente pudesse projetar as meninas. O Rio de Janeiro sempre teve muito talento, sempre foi celeiro de Seleção, mas a gente não conseguia fazer isso de uma maneira organizada — iniciou Thaissan.
Antes de de se destacarem pelo Fluminense, Tarciane e Luany passaram pelo Daminhas da Bola, onde foram acolhidas e lapidadas. Atualmente, a zagueira está no Lyonnes, um dos maiores times europeus no cenário, e a atacante está no Atlético de Madrid, encantando a Espanha com seu futebol. Mesmo longe, Thaissan mantém o contato com suas "filhas", como as chama.
— Eu falo para elas que elas têm uma responsabilidade muito grande, porque cada vez que elas entram no campo, muitas mulheres vencem com elas. É a realização de um sonho e a certeza de que a gente sabia que ali sairiam frutos grandiosos. Todo mundo sabia, na verdade, que era só a gente não fazer uma besteira e encaminhar as meninas. Elas merecem, acho que elas trabalham muito.
Se hoje o futebol feminino é realidade, quando essas meninas começaram, não era assim. Em 2019, quando defendiam o Flu, o time iniciava sua primeira temporada oficial de futebol feminino por conta da imposição da obrigatoriedade da CBF e Conmebol.
— Sabemos o quanto elas se dedicaram absurdamente, quando ninguém acreditava, quando tudo era mais difícil, quando o futebol feminino era mato. E está aí a certeza que a gente tinha de que a gente precisava colher, né? Colocar no caminho do bem. E a consequência disso é que elas conseguiriam ganhar o mundo, e graças a Deus ganharam. E eu tenho certeza que elas abriram porta para muita gente. — conclui Thaissan.
Potência do futebol feminino carioca
Thaissan é carioca e treinou o time principal do Fluminense entre 2019 e 2021, quando também era coordenadora da base. Nesse período, o Tricolor tinha parceria com o Daminhas da Bola para alimentar tanto o sub-16, quanto o sub-18 (antes de virar sub-17 e sub-20), integrando as principais atletas à equipe adulta, como Tarciane.
Depois, deixou o clube para treinar o Sub-20 do Corinthians e então foi contratada para o profissional do Grêmio, onde ficou até junho de 2025. De lá para cá, a treinadora percebeu muitas mudanças no cenário do Rio de Janeiro.
— Organização, planejamento, construção realmente dos clubes de entender a importância que é o futebol feminino ser braço e não à parte. Voltar para o Rio de Janeiro depois de quatro anos e conseguir ver uma base funcionando, o Campeonato Carioca organizado, com várias equipes chegando, equipes jogando a primeira divisão, a segunda e a terceira divisão, é a consistência que a gente esperava que o Rio de Janeiro tizesse — disse Thaissan.
Na final do Carioca Feminino Sub-20, além de jogadoras com passagem pelo Daminhas, como Sophia Caputo, lateral/atacante tricolor com convocações para as seleções de base, havia também outros profissionais envolvidos. Filipe Torres, treinador do Flamengo, já trabalhou no projeto, bem como Milena, preparadora física do sub-20 tricolor.
— Acho que o sentimento é de realização. Ver um grande jogo como esse e entender o quanto o projeto foi importante e contribuiu para esse crescimento do futebol feminino do Rio de Janeiro. É muito legal ver meninas do Daminhas no campo e fora do campo. É a realização de um sonho, de uma pessoa que criou um ambiente que ela gostaria de ter tido quando era atleta, quando sonhou em jogar futebol. E a gente tem muita coisa para contribuir aí.
A técnica ainda elogiou o trabalho realizado no Fluminense, do qual participou desde o início em conjunto com Amanda Storck, gerente do departamento. Ciente da contribuição que o Rio pode ter na modalidade, convocou outros clubes e projetos a investir na modalidade.
— É dividir para multiplicar e que tenha vários projetos, assim como eu sei que já existem grandes ações no Rio de Janeiro. E a ideia sempre foi essa, plantar uma semente para que muita coisa fosse plantada e outros projetos também pudessem acontecer, porque só quem tem a ganhar é o futebol feminino.
Copa do Mundo de 2027
O Brasil recebe a Copa do Mundo de 2027 e terá a oportunidade de deixar um legado poderoso para a modalidade. Para isso, é preciso um trabalho consistente e focado nas necessidades do futebol feminino, o quem segundo Thaissan, só será possível com profissionais competentes e interessados nos cargos de liderança.
— A gente tem uma Copa do Mundo, que com certeza vai abrilhantar cada vez mais o futebol feminino. E eu espero que os clubes realmente queiram colocar pessoas competentes à frente dos projetos para que a gente saia da obrigatoriedade com uma grande oportunidade do futebol feminino ser produto.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
