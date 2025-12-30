O futebol feminino representa menos de 1% do orçamento geral do Ceará para 2026, conforme proposta orçamentária aprovada nesta segunda-feira (29). De acordo com o planejamento financeiro apresentado, o Alvinegro prevê investir R$ 1.268.266,67 na modalidade, valor que corresponde a aproximadamente 0,86% do orçamento total, estimado em cerca de R$ 147,3 milhões.

O maior volume de recursos segue concentrado no futebol profissional masculino, que consumirá R$ 105.744.884,15, equivalente a 71,8% de todo o orçamento do clube. Dentro desse montante, R$ 70,6 milhões serão destinados exclusivamente a despesas de pessoal, como salários, direitos de imagem, encargos trabalhistas, benefícios e custos ligados às comissões técnicas e departamentos de apoio.

Quando comparado apenas ao orçamento do futebol masculino, o investimento no futebol feminino corresponde a cerca de 1,2% do valor destinado ao time principal masculino. Para efeito de comparação, o Ceará planeja gastar R$ 11 milhões com as categorias de base, R$ 4,8 milhões com o programa de sócio-torcedor e R$ 23,7 milhões com administração geral, enquanto futsal, escolinha e demais modalidades somam valores ainda menores.

Confira receitas estimadas na Proposta Orçamentária de 2026:

Direitos de transmissões: R$ 28.158.000,00

Premiações e participações: R$ 7.547.000,00

Receita com jogos: R$ 26.959.090,91

Patrocínio e marketing: R$ 42.484.700,00

Programa de sócio-torcedor: R$ 30.000.000,00

Venda de atletas: R$ 29.860.000,00

Receitas patrimoniais e sociais: R$ 660.000,00

Demais receitas: R$ 876.000,00

Custos

Futebol profissional masculino: R$ 105.744.884 Categoria de base: R$ 11.082.400,00 Futebol Feminino: R$ 1.268.266,67 Futsal: R$ 71.093,33 Demais modalidades de esporte: R$ 12.000,00 Escolinha: R$ 541.666,67 Sócio-torcedor: R$ 4.858.284,00 Administração geral: R$ 23.788.907,27

Como foi em 2025

O orçamento do Ceará para 2025 revela que o futebol feminino recebe apenas R$ 568 mil em despesas de pessoal, o que equivale a cerca de R$ 47 mil por mês e representa apenas 0,5% do total da folha do clube. Esse valor inclui salários das atletas, comissão técnica e coordenação, mas não prevê recursos extras para infraestrutura, materiais ou melhorias específicas.

A equipe disputou a Série A3 do Brasileirão Feminino, mas não conseguiu se classificar à segunda divisão nacional. As Alvinegras também foram vice-campeãs do estadual.

